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柏克萊加大春季開學仍面授 學生要打加強針

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大表示，假期結束、1月18日恢復春季教學時，將繼續面授課程。但要求教職工和學生，最遲在1月18日上課前接種加強針。（取自柏加大官網）
柏克萊加大表示，假期結束、1月18日恢復春季教學時，將繼續面授課程。但要求教職工和學生，最遲在1月18日上課前接種加強針。（取自柏加大官網）

柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ）、臨時執行副校長兼教務長柯什蘭（ Catherine Koshland）和負責學校衛生服務的助理副校長尼柯爾特（Guy Nicolette），本周發表聲明說，假期結束、1月18日恢復春季教學時，將繼續面授課程。但要求教職工和學生，最遲在1月18日上課前接種加強針。且學校大樓會定期通風，減少病毒傳播機會，這意味著一月份室內可能很冷，學生要計畫好相應的穿著。

聲明說，Omicron變種病毒有很大的不確定性。學校公共衛生委員會建議，其傳染性比以前的變種要強得多，當1月18日恢復教學時，Omicron將成為主要的變種。即使接種加強針的人，也可能感染。

目前，柏加大計畫，包括1月18日之前或之後開始的課程，均為面授。學校計畫在春季學期利用三個主要戰略應對變種病毒：包括加大疫苗接種、增加測試，以及繼續執行室內口罩令。預計不會大量啟動遠程課程或大規模取消現場課程。

加大已要求教職工和學生接種加強針。柏加大表示，希望所有符合條件的教職員工和學生最遲在1月18日教學開始前接種。若課程在1月18日前開始，則在進入校園的第一天打加強針。柏加大提醒學生，遵守疫苗接種政策是在校園內活動的條件之一，不遵守政策可能導致紀律處分。也提醒教職員工，遵守規定是就業的條件之一。學生和教職工都要在官方的eTang網站更新疫苗接種記錄和加強針說明。

克里斯的聲明還說，希望每個人在返回工作、學習或居住在校園前都接受檢測。如果有人在假期中離開灣區，建議在旅行前接受檢測。回到灣區後和來到校園前都要檢測。若檢測結果呈陽性，須按照柏克萊市的公共衛生命令進行隔離。為了減少病毒傳播，學校計畫在目前繼續用盡可能多的外部空氣對建築物進行通風。這意味著1月份室內可能會非常冷。學校要求學生計畫好相應的穿著。學校理解這對很多人來說是個困難，但相信這是平衡所有風險的最佳方法。

柏加大說，學校確實需要做好準備，以應對在學期中可能需要短暫轉向遠程學習的可能性。例如，如果非常多的教職員工和學生都被要求在同一時間隔離，學校設施實際上可能無法運作。若校園發現網課在操作上是必要的，或有公共衛生指導規定，會儘快通知學生和教職工。

柏克萊加大表示，假期結束、1月18日恢復春季教學時將繼續面授課程。但要求教職工和...
柏克萊加大表示，假期結束、1月18日恢復春季教學時將繼續面授課程。但要求教職工和學生，最遲在1月18日上課前接種加強針。（記者劉先進 ／攝影）

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