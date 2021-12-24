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「清理」田德隆區 布里德緊急令 議會激辯

編譯組／美聯社舊金山23日電
舊金山田德隆區長年充斥著遊民、毒販和吸毒者。（美聯社）
舊金山田德隆區長年充斥著遊民、毒販和吸毒者。（美聯社）

舊金山議會23日召開會議，討論市長布里德（London Breed）為解決田德隆區（Tenderloin）毒品問題、於上周提出的緊急令要求。部分議員對布里德提出的要求感到失望，認為這項命令可能使一些無家可歸或有毒癮的民眾被視為罪犯。

布里德的公共衛生緊急令賦予緊急事務管理局（Department of Emergency Management）權力重新分配市府人事，可以跳過合約和執照許可過程，成立新的臨時中心供有需要的民眾獲得戒毒治療和心理輔導。

不過，遊民和吸毒者維權人士呼籲議員投下反對票，因為布里德表示也將在田德隆區全面布署警力遏止犯罪。公共衛生官員建議，對吸毒成癮者應採取治療策略取代懲罰，但布里德表示，除非願意接受治療，否則，今後公然在公共場所吸毒者將被逮捕入獄。

數據顯示，舊金山去年死於吸毒過量的人數多於死於新冠肺炎的人數。舊金山議員表示，歡迎以治療來解決這場由廉價合成芬太尼（fentanyl）造成的毒品危機。

市議員盧凱莉（Hillary Ronen）說：「我認為，應該調動所有資源來因應這場危機。但以媒體對此事的報導內容來看，我不覺得我們談的是同一件事。」

田德隆區有博物館、總公立圖書館和市政府辦公大樓，但也充斥著遊民、邊緣人口、大量毒販和在光天化日下吸毒的人。

根據公告，舊金山自2018年以來，因吸毒過量死亡的人數已增加兩倍以上，光是去年，就有700多人死於吸毒過量，比死於新冠肺炎的人還多。今年截至11月，舊金山已有將近600人死於吸毒過量，其中一半發生在田德隆區和南市場街區（South of Market），這兩個地區的人口占舊金山總人口的7%。

舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）20日與公辯律師譴責布里德的計畫，認為把有毒癮、精神和無家可歸問題的人送進監獄並不能解決問題。他們希望布里德把錢用在提供更多治療病床、收容所、工作培訓和其他社會服務上。

加州毒品政策聯盟（Drug Policy Alliance）主任贊尼佩汀（Jeannette Zanipatin）說：「現在看到的田德隆區不是一夜造成的，是多年投資不足和沒有妥善安置民眾的結果。」

舊金山議會23日的會議到截稿為止還未公布結果。如果緊急令獲得通過，有效期為90日，除非布里德要求更新延長。

舊金山 毒品 新冠肺炎

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