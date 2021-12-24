我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭確診患者嘲諷、辱罵甚至威脅 醫護心力交瘁

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

舊金山破銷贓站 追回200萬被盜商品

編譯組／舊金山電
舊金山破獲二銷贓商店 起出200多萬元商品。（Google地圖）
舊金山破獲二銷贓商店 起出200多萬元商品。（Google地圖）

舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）日前宣布，經過兩年半的零售業盜竊案調查，已追回超過200萬元的被盜商品，並對幾個嫌犯發出了逮捕令。

檢察官稱，這項名為「聚焦鏡頭行動」的調查是在2019年Union廣場梅西百貨公司（Macy's）發生一系列盜竊案後進行的，調查人員發現了一個大型零售盜竊團夥。

其中一名嫌疑人被確認為卡斯蒂略（Rodolfo Castillo）。他被指控在三個不同的場合共偷竊了價值超過7500元的商品。檢察官說，當警官逮捕卡斯蒂略時，他據稱承認將被盜物品轉賣給一家名為「Camera Heaven」的公司。

調查人員隨後開始監視Camera Heaven的業主陳大衛（音譯，David Tran）和謝燕霞（音譯，Yanxia Xie），並認為這對夫婦在他們位於Larkin街746號的前店面和跳蚤市場上轉售被盜商品。此外，根據檢察官的說法，謝和陳涉嫌將一些被盜物品運給在越南的嫌疑人范奈特（音譯，Nate Pham）。

檢察官說，同一調查還發現，位於Polk街1446號的Fashion Exchange商店發生了另一起有組織的零售盜竊行動。

博徹思在一份聲明中說：「我的辦公室致力於打擊有組織的零售盜竊行為。我們針對的是源頭，即通過轉售贓物獲利的銷贓者」，「我也感謝許多與我們合作的執法機構，他們幫助我們成功追回了贓物，並查明了在舊金山推動有組織零售盜竊的個人。」

聚焦鏡頭行動是博徹思辦公室和其他幾個地方機構之間的合作，包括加州公路巡警、舊金山警察局、聖馬刁縣警長辦公室和美國郵政局等機構。

「聚焦鏡頭行動」是更大的「破球行動」的一部分，該行動調查零售盜竊及其與城市中心的街頭小販的聯繫。本月早些時候，調查人員逮捕了與「破球行動」有關的奧塞霍（Rodolfo Ivan Urbina Osejo），他涉嫌持有被盜財產。

檢察官 舊金山 美國郵政

上一則

賊人華埠想砸車偷盜 義工按喇叭機智阻止

下一則

庫市市議會通過SB9法案實施規則 市議員魏虹投反對票

延伸閱讀

南加華人區購物中心被盜 四嫌即捕即放

南加華人區購物中心被盜 四嫌即捕即放
柯汶納汽車盜竊殺人兇嫌落網

柯汶納汽車盜竊殺人兇嫌落網
華埠入室盜竊連環爆 被偷財物逾7萬元 市警公布嫌犯影片

華埠入室盜竊連環爆 被偷財物逾7萬元 市警公布嫌犯影片
金山2餐廳超前部署 打過補強針才准室內用餐

金山2餐廳超前部署 打過補強針才准室內用餐
全美首例 舊金山2餐廳只准「打完補強針者」堂食

全美首例 舊金山2餐廳只准「打完補強針者」堂食

熱門新聞

南聖荷西梅西百貨晚間傳出偷竊集團事件。警調人員迅速趕到現場制止。(Google地圖)

8男群竊南聖荷西梅西百貨 店員抵抗雙方爭鬥

2021-12-19 18:32
加州處於缺水乾旱狀態，供水短缺問題嚴重。預期元月將推出限制戶外用水政策。(美聯社)

加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

2021-12-20 02:18
本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。（取自推特）

大氣河來襲 加州積雪量從19%激增83%

2021-12-16 23:55
全美第一昂貴郵遞區號在灣區阿瑟頓，環境優美宜人。圖為阿瑟頓市內一處公園。(圖取自阿瑟頓城鎮官網)

矽谷灣區房價最高3郵區 阿瑟頓最便宜也要985萬

2021-12-20 19:34
北加州漢堡德縣發生芮氏6.2地震，超市商品掉滿地，一片狼藉。（取自推特）

北加規模6.2地震 隆隆聲持續20秒

2021-12-21 02:18
Google山景城都市村計畫擬設有多達29萬9000平方英尺零售與社區空間，以及多達31英畝公共綠地。(圖取自電視畫面)

矽谷史上第2大住房建案Google都會村 計畫大公開

2021-12-20 20:11

超人氣

更多 >
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天
英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法

英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法