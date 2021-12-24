舊金山破銷贓站 追回200萬被盜商品

舊金山破獲二銷贓商店 起出200多萬元商品。（Google地圖）

舊金山 檢察長博徹思（Chesa Boudin）日前宣布，經過兩年半的零售業盜竊案調查，已追回超過200萬元的被盜商品，並對幾個嫌犯發出了逮捕令。

據檢察官 稱，這項名為「聚焦鏡頭行動」的調查是在2019年Union廣場梅西百貨公司（Macy's）發生一系列盜竊案後進行的，調查人員發現了一個大型零售盜竊團夥。

其中一名嫌疑人被確認為卡斯蒂略（Rodolfo Castillo）。他被指控在三個不同的場合共偷竊了價值超過7500元的商品。檢察官說，當警官逮捕卡斯蒂略時，他據稱承認將被盜物品轉賣給一家名為「Camera Heaven」的公司。

調查人員隨後開始監視Camera Heaven的業主陳大衛（音譯，David Tran）和謝燕霞（音譯，Yanxia Xie），並認為這對夫婦在他們位於Larkin街746號的前店面和跳蚤市場上轉售被盜商品。此外，根據檢察官的說法，謝和陳涉嫌將一些被盜物品運給在越南的嫌疑人范奈特（音譯，Nate Pham）。

檢察官說，同一調查還發現，位於Polk街1446號的Fashion Exchange商店發生了另一起有組織的零售盜竊行動。

博徹思在一份聲明中說：「我的辦公室致力於打擊有組織的零售盜竊行為。我們針對的是源頭，即通過轉售贓物獲利的銷贓者」，「我也感謝許多與我們合作的執法機構，他們幫助我們成功追回了贓物，並查明了在舊金山推動有組織零售盜竊的個人。」

聚焦鏡頭行動是博徹思辦公室和其他幾個地方機構之間的合作，包括加州公路巡警、舊金山警察局、聖馬刁縣警長辦公室和美國郵政 局等機構。

「聚焦鏡頭行動」是更大的「破球行動」的一部分，該行動調查零售盜竊及其與城市中心的街頭小販的聯繫。本月早些時候，調查人員逮捕了與「破球行動」有關的奧塞霍（Rodolfo Ivan Urbina Osejo），他涉嫌持有被盜財產。