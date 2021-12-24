零售盜竊猖獗 大小企業都頭痛

零售犯罪如何影響舊金山本地小商業與連鎖大企業。（美聯社）

根據國家零售聯合會2021年調查，2019年和2020年全國零售商的平均被盜收縮率為1.6%。但舊金山 本地小企業與大賣場零售商對其商店的財產犯罪的處理方法迥然不同。

Cole五金公司於20世紀20年代在舊金山成立，現在有六個店面散布在城裡。公司總裁卡普（Rick Karp）說，每天都有人從店裡偷東西。他說，近年來被盜率大約在1.5%和2%之間徘徊。最常被盜的物品是手動工具和電動工具。

卡普說：「商店盜竊的最佳解藥是強有力的客戶服務。我們向每一位顧客打招呼，並確保他們知道他們已經被看到了。但是，物品仍然經常被盜，而工作人員會接受如何處理的培訓。被竊物通常因數量不夠而無法報保險 理賠」。

他說，警察 也沒有什麽幫助，最多寫一份報告存檔，即無下文。即使偷盜發生時警察在商店內，也不能保證他們會進行逮捕，因為他們對此也很頭痛。被偷走的物品也幾乎沒有被追回過。他認為大多數商店的盜竊案是 「一次性的，而非有組織的」。

與Cole五金公司不同，Home Depot 43年前在亞特蘭大開業，已成長為全球帝國，在世界各地擁有2000家分店，年銷售額達1320億元。它擁有專門處理零售犯罪的部門。

Home Depot發言人科內爾（Christina Cornell）說，商店有安全攝像機和保安，還有便衣員工。他們接受過額外的培訓，包括如何阻止小偷和與警察合作調查犯罪。如果看到有人偷東西，公司不鼓勵普通員工介入，認為不值得。但員工可以報告員工或顧客的盜竊行為給資產保護部的工作人員。

科內爾說，Home Depot與當地警察甚至聯邦調查局的執法部門合作，因為有些案件「規模非常大，而且跨越州界」，執法部門有時會追回「數萬美元的被盜產品」。

但與Cole五金公司一樣，保險不包括商品的損失。由於Facebook Marketplace、Craigslist和eBay等網站的存在，犯罪分子可以相對安全和輕鬆地將貨物銷贓。

Home Depot沒有採用客戶服務的方式，而是依靠新老技術解決方案。除了安全攝像機，科內爾說，該公司正在測試「銷售終端激活，即產品只有在收銀台被解鎖時才能工作」。