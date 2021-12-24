聖利安住市府將撥款75萬 資助50家小企業逾期租金

東灣聖利安住市府表示，市內小企業紓困撥款計畫，將提供75萬撥款，幫助50家小企業償還疫情發生以來累計的逾期所欠租金，每家企業的資助金額是1萬5000元。（記者劉先進 ／攝影）

東灣聖利安住（San Leandro）市府宣佈，該市小企業紓困撥款計畫，將提供75萬撥款，幫助50家小企業償還疫情 發生以來累計的逾期所欠租金 ，每家企業的資助金額是1萬5000元。計畫重點幫助在疫情中受害最深、難以獲得財政援助的企業。此外，還將提供培訓和持續的服務，以支持這些企業在疫情後的持續經營和發展。

符合條件的企業須位於聖利安住市內。須為2020年3月16日之前開始運營的實體和盈利性企業，員工人數在25人以下，且直接向房東 租賃或租用其商業房產。此次撥款的目標，是幫助那些在2020年期間被要求關閉、或在很長一段時間內被限制經營的企業，這些企業經歷了重大的收入損失，勞動力減少，並且在應對疫情時幾乎沒有得到任何財政援助。聖利安住市府表示，鼓勵所有的小企業，如果認為自己可能符合條件，可以申請。

2020年初，疫情爆發後，聖利安住向陷入困境的企業，撥款170萬。當時，許多商戶能利用本地的商業驅逐禁令。不過，禁令在今年9月30日結束，不少企業在償還逾期租金方面有頗大挑戰。市政府希望，新的撥款計畫，能幫助受影響最嚴重的租戶及時支付租金，確保經營的連續性，保留業務。

聖利安住市府表示，將優先考慮在2019年至2020年期間收入大幅減少的企業，2019年至2020年期間勞動力減少、且幾乎沒有獲得經濟援助的企業。如美容院、美甲店、零售業和餐廳等。某些業務類型，包括公司擁有的連鎖店或特許經營權，投資和保險公司以及商業和住宅房東，無法申請此計畫。

此次撥款的申請，截至日期為2022年1月11日下午5時。企業可登錄網站申請。網址為https://www.sanleandro.org/767/COVID-19-Business-Resources。