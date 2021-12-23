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漏水、長黴…屋崙老人公寓環境惡劣 驚動警方調查

記者劉先進／屋崙報導
屋崙老人公寓漏水嚴重。有的公寓天花板都掉下來。（記者劉先進／攝影）
屋崙老人公寓漏水嚴重。有的公寓天花板都掉下來。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠Hotel Oakland 老人公寓數名老人住戶，21日向本報透露，公寓天花板和牆壁漏水嚴重，物業管理方沒有及時修理，有的房屋漏水問題有一年時間。上月暴風雨來臨，家中要放4個大桶接水，雨水從牆壁漫出來，浸濕地板和床鋪，老人不得不用棉毛巾吸水。且地板因長期有水，長了黴菌，氣味難聞，老人甚至要在家中長期戴著N95防毒口罩，睡覺要蒙著被子遮住鼻。 

漏水問題嚴重，老人家要放四個大桶接水。（記者劉先進／攝影）
漏水問題嚴重，老人家要放四個大桶接水。（記者劉先進／攝影）

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）和屋崙警員一起到現場處理。管理公寓的經理Candy表示，此前讓建築師修過天花板，但漏水屬於外牆問題，修理需要市府的許可，且要爬到高空作業，比較危險，費時較長。不過，經過華促會的溝通，Candy和莊錦鎮挨家挨戶來到詢問住戶，承諾給漏水嚴重的住戶提供公寓內房間或附近酒店居住，並幫忙搬家。

天花板、牆壁漏水嚴重

事發的Hotel Oakland位於屋崙華埠13街。21日，記者陪同莊錦鎮、屋崙警員一行，查看漏水和黴菌問題。家住七樓、80歲的溫婆婆說，自從今年11月的暴風雨，漏水問題開始嚴重。有一次，坐在廳裡面，雨水忽然從牆壁流淌出來，浸透了地板。水無孔不入，甚至從內牆跑出去，弄濕隔壁的臥室床。因為地板上的水太多，她不得不用毛巾吸水，再擰乾，如此往復。有一天，顧不及睡覺，整整吸水一晚上，導致坐骨神經痛。為此，她特地在家中配備多條毛巾，以備不時之需。

家中潮濕有黴菌，氣味難聞。老人要戴N95防毒口罩。（記者劉先進／攝影）
家中潮濕有黴菌，氣味難聞。老人要戴N95防毒口罩。（記者劉先進／攝影）

記者在現場看到，因為地板牆壁滲水，牆壁上有明顯的黴菌。

七樓的劉先生和太太家中，問題更加嚴重，因為天花板常常漏水，夫妻兩人跟物業要了若干水桶，在家中接水。兩人甚至打開天花板，在上面放一個水桶。 記者看到，天花板漏開的地方，還能看到上方包裹管道的絕緣材料外皮破開。劉先生和太太說，從去年年底就開始漏水。今年夏天，有建築師來修理整個大樓的天花板，但不知為何，漏水的地方更多。兩人曾經反映過，但公寓管理房說，工程師需要研究一下問題何在。

黴菌瘋長 氣味難聞

六樓89歲的梁婆婆一個人租住，定期要洗腎，生活不能自理，需要長期護理幫忙。房間長期漏水，她也在家中備了4個塑料桶接水。「有一天晚上漏水，護工不在，我又沒有力氣挪動水桶接水，只能讓水漏了一晚上。」梁婆婆說，10年前就漏過水，導致地板潮濕，長了黴菌，空氣中有一股難聞的味道。

家住四樓、80歲的湯婆婆說，因漏水問題厲害，黴菌味道重，她在家中戴著防毒面具，睡覺蓋被子要蒙住頭部和鼻子，避免呼吸空氣。

還有租戶表示，漏水十分嚴重，甚至天花板都掉了下來。管理方請人修理時，又撕掉了一些天花板。有老人甚至在床鋪上鋪設塑料袋，防止潮濕。

漏水嚴重，溫婆婆常備毛巾吸水。（記者劉先進／攝影）
漏水嚴重，溫婆婆常備毛巾吸水。（記者劉先進／攝影）

管理方承諾幫忙搬家

莊錦鎮表示，看到老人住在環境如此惡劣的環境中，感覺非常心痛，「假設一下，我們能讓自己的母親住在這樣充滿黴菌、漏水的地方嗎？無論什麼原因，一定要找到解決方法。」

在莊錦鎮的溝通下，經理Candy挨家挨戶敲門，承諾給浸水嚴重的租戶安排公寓其他房間或附近酒店居住，管理方幫忙搬家。老人們依然可以回到家中煮飯。有四戶老人同意暫時搬離。溫婆婆擔心更換地方，失眠問題嚴重，且害怕漏水後弄濕地板，沒人清理，不願搬家。但Candy承諾，會在最近雨季定期查看情況，若漏水嚴重，會幫忙搬家，也會助老人清理積水。

Candy稱，對老人的訴求一直有回應，但有的老人不願暫時搬離。今年夏天曾嘗試翻新維修天花板。目前還不清楚漏水具體原因，但可能在外牆上。因為在高空維修工程複雜、危險，且很難拿到市府的許可證施工。種種原因之一下，導致一直沒維修完。她表示將再次和工程師聯繫。

屋崙警員Michael Chung說，警方將完成相關調查報告。如果大樓管理方一犯再犯，就可能犯下虐待老人刑事罪，警局會採取行動。屆時可能將資料分享給阿拉米達縣地檢處，由他們決定是否起訴。

梁婆婆家中黴菌味道很重。（記者劉先進／攝影）
梁婆婆家中黴菌味道很重。（記者劉先進／攝影）

屋崙 華埠 口罩

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