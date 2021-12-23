加州眾議會新選區確定 羅達倫、波曼同選區

新加州眾議會選區地圖將羅達倫與波曼放在同一選區。兩人可能面臨競爭。圖為羅達倫在眾議會發言情形。(美聯社)

經由數個月商議之後，加州 新眾議會選區劃分已確定，這些變化可能導致矽谷兩位現任眾議員 ，在明年選舉相互對，因為新的選區地圖將羅達倫(Evan Low)與波曼(Marc Berman)放在了同一選區。

加州「公民選區重劃委員會」 (Citizens Redistricting Commission)20日晚間核准加州眾議會、參議會、平等委員會與國會的新選區地圖，作為十年一次人口普查分布計畫的一部分。美國人口普查十年一次，選區重劃進行以反映人口變化。

最終選區重劃地圖將導致分別自2016年、2014年開始在任，代表巴洛阿圖選區民主黨眾議員波曼、以及金寶市選區眾議員羅達倫置於同一個選區。

波曼目前所在第24選區為自聖馬刁縣西南部到西邊艾爾格拉納達(El Granada)、東邊為桑尼維爾至東巴洛阿圖。羅達倫所在第28選區包含金寶市、洛斯蓋圖、薩拉度加、蒙特賽倫諾(Monte Sereno)以及部分庫比蒂諾與聖荷西 地區。

新選區重劃地圖將會把金寶市與薩拉度加地區擴大至波曼目前選區，並將桑尼維爾、庫比蒂諾、聖他克拉拉與一部分聖荷西地區劃入新選區，透過重劃過程，將整個重劃部分稱為「桑尼蒂諾」(Sunnytino)。

聖荷西州大政治學榮譽教授葛斯頓(Larry Gerston)稱此為一個「艱難」(tough)局面，指出目前在任者並不經常面臨相互對抗的情況。他認為，選區重劃並非以政治方式設計，而是以人口分布方式。羅達倫可能將移至新選區，或是他們兩人其中會有一人、競選另一選區。

若他們終究必須彼此競爭，加州眾議會議長倫登(Anthony Rendon)最近一項決定，顯示了誰獲得民主黨建置派的支持。上個月，倫登解除羅達倫擔任「商業與職業委員會」主席職務，波曼取而代之。葛斯頓認為，這已說明有能力籌集大量競選經費的議長，可能會支持波曼。

另一方面，羅達倫獲得兩個重要社團支持，包括LGBTQ與亞裔美人社區，因此，他在籌款方面也表現不錯。截至6月30日的最新籌款報告顯示，羅達倫競選帳戶有270萬元，波曼競選帳戶有約65萬2000元。