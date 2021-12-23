非法傾倒危險廢物年逾百萬件 沃爾瑪遭加州起訴

加州總檢察長邦塔宣佈，聯合加州有毒物質控制部和12名地區檢察官，對沃爾瑪非法處置危險廢物的行為提起全州訴訟。（記者劉先進／翻攝）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）日前宣佈，聯合加州有毒物質控制部（DTSC）和12名地區檢察官 ，對沃爾瑪 (Walmart)非法處置危險廢物的行為提起全州訴訟。

危險廢物被丟棄垃圾填埋場

在過去六年中，沃爾瑪被指控違反了加州的環境法律和法規，將危險廢物產品丟棄在當地的垃圾填埋場，而這些垃圾填埋場並不具備接收此類廢物的條件或授權。這些廢物包括鹼性和鋰電池、殺蟲劑、氣溶膠罐、有毒清潔用品、電子廢物、乳膠漆和LED燈泡，以及客戶的機密資訊。根據沃爾瑪自我檢查結果，加州司法部估計該公司每年在加州非法處置約15萬9600磅或超過100萬件危險廢物。

邦塔表示，沃爾瑪自我審計發現，該公司每年以超過100萬件的速度在當地垃圾填埋場傾倒危險廢物。這些產品可能作為有毒汙染物滲入本州的飲用水，或作為危險氣體滲入空氣，「當一個人扔掉一個電池或半空的髮膠瓶時，我們可能認為這沒什麼大不了的。但當我們談論數以萬計的電池、清潔用品和其他危險廢物時，對環境和社區的影響可能是巨大的。這起訴訟是加州對最嚴重的犯罪者的警告。我們將追究你們的責任。作為人民檢察官，打擊企業汙染者和保護公眾健康將永遠是我的首要任務之一。」

加州有毒物質控制部主任威廉姆斯（Meredith Williams）說，儘管在過去20年裡對沃爾瑪進行了多次執法，但其始終有意不遵守環境保護法。該部門將大力追究所有危險廢物管理不善的問題，特別是屢犯者，尤其是被迫一代又一代地承受工業污染後果的社區。

阿縣地檢長：沃爾瑪是慣犯

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）表示，沃爾瑪是加州危險廢物法的「慣犯」，本案強調了將檢察資源用於保護環境的重要性。阿縣地檢處環境保護部門將繼續努力，確保調查本縣任何被發現違反危險廢物法律的企業，並在適當的時候將其繩之以法。

11年前曾以2500萬元和解

2010年，加州總檢察長辦公室對沃爾瑪非法處置危險廢物的行為達成了2500萬的和解。儘管沃爾瑪同意禁令條款作為和解的一部分，但從2015年開始的檢查發現，沃爾瑪繼續在加州進行違法的運營。

從2015年到2021年，州調查人員在13個縣對沃爾瑪商店的垃圾壓實機進行了58次檢查。在每個案件中，發現了幾十件被歸類為危險廢物、醫療廢物和/或帶有個人資訊的客戶記錄。然而，沃爾瑪並沒有努力遵守法律，而是聲稱其企業的可持續發展成就和過去的刑事和民事處罰付款履行了其合規責任。

在訴訟中，總檢察長邦塔和地區檢察官指控沃爾瑪違反了危險廢物控制法、醫療廢物管理法、客戶個人資訊法和不公平競爭法。

截至發稿本報尚未獲得沃爾瑪回應。