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補強針強制令來了 聖荷西將成加州第1市

記者王子涵／聖荷西報導
聖荷西市長李卡多提議加強針強制令。（市政府官網）
聖荷西市長李卡多提議加強針強制令。（市政府官網）

由於新型變種病毒Omicron導致病毒感染激增，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）周二（21日）提議，進入市屬辦公或活動設施的僱員和遊客，疫苗需施打第三針即加強針。

若李卡多的計畫被市議會通過，市民進入如SAP中心（聖荷西鯊魚隊主場）、聖荷西會議中心等設施時，需要展示完全施打疫苗及加強針的證明。該計畫最快將於下個月經市議會投票，而聖荷西也有可能成為加州第一個實施加強針強制令的城市。全美其他城市如紐約和波士頓，也正在考慮類似的加強針要求。

目前，在聖荷西舉辦50人及以上的活動時，需要展示完全施打疫苗的證明。而市長李卡多想要更進一步，將加強針加入到疫苗令中。

「為避免醫療系統的崩潰和令人悲痛的後果，我們需要大範圍接種加強針，我們已經嘗到了它的好處，但是我們需要時間。」李卡多在聲明中說，「我們必須採取更加果斷的行動來保護我們的社區，加強針可以做到這一點。」

施打第二針疫苗後不足6個月的人群以及沒有施打疫苗資格的兒童將會被免除該強制令，市議會預計將在1月初對該項提議進行表決。

美國首例Omicron變種病毒病例1日在舊金山被發現，該居民曾到南非旅行。

美國疾病控制和預防中心本周一報告說，Omircron變體病毒已經成為全美各地新冠病例的主導，從11日不到13%的測序病例佔比，一周內攀升至73%。

疫苗 聖荷西 變種病毒

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