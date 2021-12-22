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社區領袖抗議奏效 金山華埠選區「一分為二」提案撤銷

記者李怡 / 舊金山報導
華協中心行政主任楊重賢說，保留華埠選區的完整而不被一分為二，是所有華埠社區共同努力的結果。（記者李怡/攝影）
華協中心行政主任楊重賢說，保留華埠選區的完整而不被一分為二，是所有華埠社區共同努力的結果。（記者李怡/攝影）

舊金山華裔社區的強烈反對下，加州公民選區重畫委員會21日終於作出讓步，放棄將舊金山華埠選區「一分為二」的選區重畫提案，投票投過了社區領袖們擬定的要求，即「將北灘與華埠畫在同一區」；同時作為人口平衡，最終將外米慎區(Excelsior)畫出第17區。華協中心行政主任楊重賢說，重畫委員會修改並通過新的方案，是所有華埠社區共同努力抗爭的結果。在17日選區重畫委員會公布初始方案之後，華埠社區就緊鑼密鼓動起來，收集華埠各社區組織的申請簽名，甚至徹夜召開緊急會議商討對策。

此次積極配合參與的華埠社區組織有東華醫院、中國總商會、華埠招商聯合會、華埠社區發展中心、社區租戶協會、華埠交通與研究項目委員會、華埠娛樂委員會、社區青年中心、華埠SRO家庭、北灘商業協會、藝術聯盟等。

楊重賢說道，在目前的困難時期，華埠人的聲音和訴求應該被聽到，每個人的權益應該被尊重，而不是被減弱。華埠和北灘街區在歷史上以各種方式交織在一起，從日常生活到文化、社區和經濟生活。

如何調整選區畫分，應該參考稅收和共同面臨的社區問題等方面來決定。他指出，舊金山華埠是一個利益共同體，是因共同的文化、語言、經濟和政治聚集在一起，這是一個自1849年以來就一直在為共同利益而奮鬥和抗爭的社區。

市府律師邱信福表示，華埠社區在過去一個世紀的時間裡，都沒有獲得過公平的資源分配，是華埠居民共同的努力才爭取到了醫院、交通、地鐵站、學校、經濟適應房等設施和服務。尤其是在過去一兩年的艱難時刻，因受疫情影響而造成的經濟衰退、反亞裔的威脅，更需要所有的亞裔站在一起，團結在一起，共同維護社區的利益。

加州公民選區最終版本的地圖上，將北灘與華埠畫在同一區。（圖片來自加州公民選區重畫...
加州公民選區最終版本的地圖上，將北灘與華埠畫在同一區。（圖片來自加州公民選區重畫委員會）

華埠 舊金山 亞裔

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