舊金山新增Omicron病例 5天內增1倍

衛生官員指出，舊金山的Omicron病例數量過去一周增加了超過一倍。（Getty Images）

衛生官員表示，高傳染性的Omicron 變種病毒株似乎已在灣區 傳播開來，地區性病例將激增。

舊金山 衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）21日表示，舊金山新增確診病例在過去五天內已增加超過一倍，幾乎可以確定Omicron病毒株已散布在社區中。他指出，舊金山目前的Omicron確診病例雖然只有32例，但他認為，實際病例數量應該比這個數字多出許多。

考法克斯表示，初步報告顯示，舊金山的人均新增病例率從12月13日的每10萬人中有10例，12月18日增加到每10萬人中有21例，他還說：「我預測，從現在起，新增病例率每兩到三天就會翻倍。如果說Delta是服了類固醇的新冠病毒株，Omicron就是裝了加速器的新冠病毒株。」

史丹福大學臨床病毒實驗室主任平斯基（Ben Pinksy）表示，他們過去一周為灣區多個縣進行的樣本定序比對結果，有將近四分之三都是Omicron病例。他說：「Omicron病例過去一周內明顯增加，從『很少』飆增為『大部分』。我認為，很快就會變成『幾乎都是』。」

這波新疫情讓加州州長紐森（Gavin Newsom）21日表示，隨時會開始要求醫護人員除了完全接種之外，還要接種補強針。愈來愈多研究證實，Omicron病毒株逃避疫苗攻擊的能力更強，但接種補強針似乎能避免出現嚴重症狀。

隨著Omicron病毒株在全美各地以驚人的速度傳播，灣區衛生官員預測本地未來數周、甚至數日內，Omicron病例就會席捲灣區。他們擔心，就算大部分Omicron病例出現的症狀都十分輕微，但病例激增恐怕會讓醫院不堪負荷，或對教育或交通等基本服務造成影響。

衛生官員表示，他們不希望阻止人們在假期中聚會，但這種高度變異、更能逃避疫苗攻擊、造成突破性感染的病毒株，為人們帶來了新的風險。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，灣區一開始就十分積極的疫苗接種工作，可能讓本地居民更容易受Omicron影響，因為很多很早就接種了疫苗的人，現在的抗體免疫力已經減弱。

柯迪說：「我們過去的狀態良好，現在免疫力下降了，我們必須增強。如果我有能力讓每個符合資格的人都接種補強針，我一定會揮動我的魔杖這麼做。」