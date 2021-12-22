CVS舊金山6分店 明年1月7日至22日陸續關閉

CVS宣布明年1月關閉舊金山6家分店。（Getty Images）

藥房連鎖店CVS 20日向舊金山 紀事報（Chronicle）表示，明年1月將關閉舊金山6家分店。

CVS 11月中旬已宣布，計畫關閉美國共900家分店，約占分店總數的一成，將以每年關300家，分三年完成。舊金山第一波關門的六家CVS分別位於731 Market St、581 Market St、2025 Van Ness Ave、351 California St、500 Pine St和400 Sutter St，將從1月7日關閉731 Market開始，到1月22日關閉400 Sutter為止。

CVS公關顧問普林辛（Monica Prinzing）在聲明中指出，受影響分店的所有顧客處方將轉移到距離不超過0.75哩的另一家分店，所有員工也都將在其他分店獲得和原來類似的職務。CVS稱，關店是因為商業狀況，他們並未提到入店行竊的問題。

普林辛說：「讓弱勢社區可以繼續獲得藥房服務，是我們在做出關店決定時考慮的重點。其他考慮的因素還包括地方市場動態、人口變化、社區商店密度，以及確保在地理上有其他地點可以滿足社區需求。」

受影響分店的顧客本月開始收到簡訊通知。例如，Van Ness分店的顧客上周五收到通知得知，Van Ness分店將於1月8日關店，今後配藥要前往2675 Geary Blvd的CVS。

Van Ness分店20日也在入口玻璃門上貼出即將關店的告示，當天店內仍然有許多前來拿藥和接種流感疫苗 的民眾，分店的藥劑師和顧客都對關店表示遺憾。

住在離Van Ness分店幾個路口遠的居民霍金斯（Emily Hawkins）說：「許多住在這個社區的居民將感到不便。」

另一名不願透露姓氏的顧客喬治（George）說：「很遺憾這家店要關門。這個地區住有許多華裔 長者，我認為，到另一個分店拿藥對他們來說可能很困難。」