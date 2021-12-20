李盈興、閻樹榮將任滿回台 灣區國慶委會、僑學界歡送

李盈興（左四）、閻樹榮（右三）離任，僑界歡送。（本報記者攝影）

駐舊金山 經濟文化辦事處副處長李盈興，以及南灣華僑文教中心主任閻樹榮即將任滿回台，近日僑界個團體舉辦多場歡送活動。對於即將離美，李盈興表示，回台後的工作內容目前還不能確定，「不過我是很excited（興奮），已經準備好要接受新的工作。」閻樹榮也感謝多年來僑界的支持與幫忙，特別是過去近兩年幾乎都在新冠肺炎（COVID-19）疫情之中，但僑界還是展現旺盛的活力與靈活的反應，將很多活動與講座轉到線上，團結僑界力量、凝聚向心力。

李盈興曾任外交部駐愛爾蘭代表處一等秘書（首席館員），促成台灣與愛爾蘭免簽證 待遇，以及台灣愛爾蘭免試互換駕照等優惠。他表示，台灣的護照愈來愈好用，給予免簽證待遇的國家非常多，也顯示出台灣在國際地位上實質的成就。當然在目前的國際現勢與外交下，正式外交的管道還是有許多不方便的地方；但還好台灣僑胞的力量與民間軟實力強大，幫忙駐外單位推動國民外交，由衷感謝僑胞這幾年來的幫助。

2018年到任的閻樹榮當時接替金山灣區 華僑文教中心前主任吳郁華，派駐灣區是閻樹榮第三次外派美國工作，先前他就曾先後擔任過休士頓僑教中心副主任及芝加哥僑教中心主任等職。閻樹榮在南灣僑教中心服務的期間，除了參與原本既定的僑務工作以外，另外也積極推動青年僑胞加入僑界活動的參與等，希望讓更多年輕世代加入、活化僑界。

金山灣區國慶委員會聯合舊金山的僑學界在僑教中心舉辦歡送會，包括世界日報副社長楊大德等人都出席致意。當日席開40多桌、共有400多人到場，擠爆會場，也是南灣最盛大的一場歡送副處長李盈興與主任閻樹榮的活動。金山灣區國慶委員會主任委員林美蓮表示，無論是副處長李盈興，或是僑教中心主任閻樹榮，在過去幾年任期之中都非常努力為台灣、為僑胞貢獻，兩人都是僑界非常好的朋友，也因此當日參加的人數非常多。她祝福李盈興與閻樹榮未來工作順遂，大家回台再聚。