我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

11詐欺罪若成立 Theranos荷姆斯最高關20年

記者王子涵／聖荷西報導
若11項欺詐重罪全部成立，荷姆斯(左)將面臨最高20年的刑期。（記者王子涵╱攝影）
若11項欺詐重罪全部成立，荷姆斯(左)將面臨最高20年的刑期。（記者王子涵╱攝影）

驗血科技公司Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Homes）的命運将交給12名陪審員（8男4女）來定奪。

37歲的荷姆斯因涉嫌11項欺詐重罪而被起訴，其案件審理過程受到了全美的關注，很多人在審理日當天凌晨到達，就為爭奪法庭中僅有的34的旁聽席位。陪審員已經聆聽了32名證人的證詞，上百封公司內部郵件、短信、印刷物等證據。

大法官達維拉（Edward Davila）日前引導12名陪審團成員如何考量這14周以來所呈現的大量證詞和證據。陪審團從20日開始就荷姆斯是否有罪展開討論。

「不要讓個人的情緒，如厭惡、同情、偏見、恐懼或媒體報道影響你的判斷。」達維拉說。

達維拉告訴陪審團，需要判斷荷姆斯的陳述是否真誠，並可以考慮她沒有提到的所有證據。他補充說，荷姆斯是否被認定為欺詐罪，與Theranos公司是否盈利無關。

達維拉還明確表示，關於荷姆斯前情人、Theranos前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）對荷姆斯進行精神、身體控制，以及性虐待的指控，不應影響陪審團的判決。「不要去猜測原因。」達維拉說。

荷姆斯的律師多尼（Kevin Downey）在辯護中多次強調，荷姆斯從未出售過任何股票進行套現，而股票最高曾價值45億元。「一旦事情暴露，騙子就會套現，掩蓋事實並逃走。」多尼說，「而我的客戶並沒有這麼做，我不需要再多說些什麼了。」

檢察官博斯迪克（John Bostic）反駁說：「Theranos犯下的錯誤不是缺乏努力，而是缺乏信用。」

博斯迪克表示，公司里有很多人重視血液檢測技術的準確性和可靠性，但荷姆斯作為負責人，並不關心這一點。「我們看到的是，一個公司的執行長如此迫切地希望公司成功，而又如此害怕失敗，以至於她願意做任何事情。」

若11項欺詐重罪全部成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期。

股票 檢測 檢察官

上一則

四個不同意全數過關 李漢文：共產黨是最大助選員

下一則

英端工商會75周年慶典晚宴 在華埠召開

延伸閱讀

華人談荷姆斯案：對矽谷投資圈具指標作用

華人談荷姆斯案：對矽谷投資圈具指標作用
歷時近4月 荷姆斯案雙方結束陳詞 「堪稱最慢庭審」

歷時近4月 荷姆斯案雙方結束陳詞 「堪稱最慢庭審」
涉欺詐案／荷姆斯打悲情牌 能贏得陪審團同情？

涉欺詐案／荷姆斯打悲情牌 能贏得陪審團同情？
歷時近4個月 荷姆斯案雙方結束陳詞 堪稱最慢庭審

歷時近4個月 荷姆斯案雙方結束陳詞 堪稱最慢庭審
5年說「愛」594次 荷姆斯真是受害者？

5年說「愛」594次 荷姆斯真是受害者？

熱門新聞

薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18
南聖荷西梅西百貨晚間傳出偷竊集團事件。警調人員迅速趕到現場制止。(Google地圖)

8男群竊南聖荷西梅西百貨 店員抵抗雙方爭鬥

2021-12-19 18:32
本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。（取自推特）

大氣河來襲 加州積雪量從19%激增83%

2021-12-16 23:55

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包