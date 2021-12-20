11詐欺罪若成立 Theranos荷姆斯最高關20年

若11項欺詐重罪全部成立，荷姆斯(左)將面臨最高20年的刑期。（記者王子涵╱攝影）

驗血科技公司Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Homes）的命運将交給12名陪審員（8男4女）來定奪。

37歲的荷姆斯因涉嫌11項欺詐重罪而被起訴，其案件審理過程受到了全美的關注，很多人在審理日當天凌晨到達，就為爭奪法庭中僅有的34的旁聽席位。陪審員已經聆聽了32名證人的證詞，上百封公司內部郵件、短信、印刷物等證據。

大法官達維拉（Edward Davila）日前引導12名陪審團成員如何考量這14周以來所呈現的大量證詞和證據。陪審團從20日開始就荷姆斯是否有罪展開討論。

「不要讓個人的情緒，如厭惡、同情、偏見、恐懼或媒體報道影響你的判斷。」達維拉說。

達維拉告訴陪審團，需要判斷荷姆斯的陳述是否真誠，並可以考慮她沒有提到的所有證據。他補充說，荷姆斯是否被認定為欺詐罪，與Theranos公司是否盈利無關。

達維拉還明確表示，關於荷姆斯前情人、Theranos前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）對荷姆斯進行精神、身體控制，以及性虐待的指控，不應影響陪審團的判決。「不要去猜測原因。」達維拉說。

荷姆斯的律師多尼（Kevin Downey）在辯護中多次強調，荷姆斯從未出售過任何股票 進行套現，而股票最高曾價值45億元。「一旦事情暴露，騙子就會套現，掩蓋事實並逃走。」多尼說，「而我的客戶並沒有這麼做，我不需要再多說些什麼了。」

檢察官 博斯迪克（John Bostic）反駁說：「Theranos犯下的錯誤不是缺乏努力，而是缺乏信用。」

博斯迪克表示，公司里有很多人重視血液檢測 技術的準確性和可靠性，但荷姆斯作為負責人，並不關心這一點。「我們看到的是，一個公司的執行長如此迫切地希望公司成功，而又如此害怕失敗，以至於她願意做任何事情。」

若11項欺詐重罪全部成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期。