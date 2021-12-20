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遏止吸食過量 舊金山推進「毒品注射中心」合法化

記者李怡 / 舊金山報導
這是在舊金山模擬毒品安全注射中心內的設施。 吸毒者可以在更安全的條件下吸毒並獲得治療和康復服務。 （美聯社）
這是在舊金山模擬毒品安全注射中心內的設施。 吸毒者可以在更安全的條件下吸毒並獲得治療和康復服務。 （美聯社）

公共衛生專家和倡導者普遍認為，受監管的毒品注射中心可以成為解決，毒品注射過量危機的有效工具。如果有人服藥過量，現場醫療專業人員可以提供幫助，並在可能的情況下將他們納入長期護理的對象。但與此同時，也有專家認為，除非舊金山市為吸毒成癮者提供更多資源，否則受監管的毒品注射中心不會起到積極的作用。

舊金山市長布里德正在推動最早在明年春天使毒品安全注射中心合法化。吸毒者可以在醫療專業人員的監督下使用注射毒品，以避免因毒品過量而死亡。據報導，布里德正計畫在田德隆（ Tenderloin ）地區購買一棟樓，來建設安全注射中心。

儘管根據聯邦和州法律，受監管的毒品安全注射中心目前是非法的。據了解，此舉是因為布里德面臨著越來越大的壓力，來解決城市的毒品注射過量危機。自去年以來，因毒品注射過量而死亡的人數，已經創下舊金山市的記錄。

與此同時，布里德與其他城市領導人面臨著極大的政治壓力，需要治理舊金山的社區治安，尤其是針對田德隆地區的街道治理，減少流浪漢的駐紮，需要街區清潔、治安、吸毒販毒的情況做出顯著改變。

加州的所有大縣中，舊金山的過量注射毒品致死率是最高的。儘管在即將過去的2021年，市府在新的和擴大的過量預防計劃上投資了 1320 萬元。但是仍然留給市府官員每天近兩人因毒品注射過量而死亡的嚴峻局面。

布里德說，她正在權衡使安全注射中心合法化的潛在法律後果。也有專家表示，這可能會使在安全注射中心工作或使用的人面臨被起訴的風險。舊金山市也可能被罰款，中心的任何建築用地或是財產，也有被沒收的風險。

多年來，在全國其他幾個城市中因無視州和聯邦法律而使毒品注射中心合法化的做法，引發了很多的熱議。但近年來對安全中心的需求緊迫性有所增加，因為極強的阿片類芬太尼在全國引發了創紀錄的過量服用。

在舊金山，當地領導人一直在努力解決創紀錄數量的毒品過量問題，這些毒品主要集中在無家可歸的人群中。因為芬太尼比非法市場上常見的其他阿片類毒品更致命。對於不耐受體質的人群，也許只需兩毫克的芬太尼粉末就會斃命。

毒品 舊金山 加州

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