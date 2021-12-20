加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

加州處於缺水乾旱狀態，供水短缺問題嚴重。預期元月將推出限制戶外用水政策。(美聯社)

加州 水資源管理局 (the State Water Resources Control Board) 預計明年元月推出暫時性限制室外用水政策。違犯規定者，將遭每日罰款500元處分。

水資源管理局副主任歐本海默 (Eric Oppenheimer) 表示，雖然最近下雨，加州仍處於缺水乾旱狀態，供水短缺問題嚴重。這些管制室外用水只是一種常識性政策，平常時刻就應當採用，無需面臨乾旱威脅時才推出。

加州連年乾旱，規模最大的水庫水位降到歷史新低點，數千農莊無法取得聯邦或州府供水，市鎮居民也面臨供水不足問題。有些社區已自行採取節約用水政策，規定家庭或商業行號用水上限，禁止室外用水等。

加州水資源管理局過去曾推出限制用水政策，內容比目前政策嚴格，包括餐廳只能在顧客要求下，才提供飲用水等，這道節約用水政策已於2017年解除。此外前州長布朗亦曾下令個市鎮根據過去用水狀況，進行用水限制，達到全加州用水減少25%的目標。

面臨目前乾旱，紐森 州長只要求民眾自願節約用水，將今年的飲用水使用量減少15%。紐森今年7月要求州民節約用水之後，加州用水量已減少5.6%。

紐森州長認為，以配水方式強制節約用水為最後不得已的政策，然而許多人批評紐森被動政策，導致加州儲水問題嚴重。

屋崙地區水資源智庫「太平洋學院」(the Pacific Institute) 研究主任庫雷 (Heather Cooley) 表示，從過去節約用水，對抗乾旱的經驗可以發現，提早採取行動，將可避免未來不得不進行的嚴峻管制用水政策。

政治觀察家認為，新冠疫情 間居家隔離，致使紐森州長難以進行配水政策，此外紐森州長面臨罷免挑戰，推出任何民眾不歡迎的政策，將會影響到其政治前途。

根據可能推出節約用水政策，以下用水方式將遭罰款處分：

使用飲用水澆灌草坪與其他庭園設計時過度浪費，導致飲用水流到人行道或街道上。

沒有使用關閉噴嘴式 (shut-off nozzle) 水管洗車。

在沒有健康問題情況下，用飲用水沖洗車道，行人道，陽台，或其他堅硬的表面。

在非循環式用水設計情形下，用飲用水充填噴水池或池塘。

在雨後48小時內，澆灌草坪或其他庭園設計。

用飲用水清洗街面或建築物。