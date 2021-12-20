我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

零元保釋金縱容犯罪？紐森：太早評判

記者劉先進／都布林報導
針對屋崙華埠罪案飆升，屋崙警局加強巡邏。圖為警員在華埠辦案。（記者劉先進 ／攝影）
針對屋崙華埠罪案飆升，屋崙警局加強巡邏。圖為警員在華埠辦案。（記者劉先進 ／攝影）

今年以來，加州財產犯罪和暴力犯罪分別增加7%和5%。針對零售業的快閃搶劫盜竊，在灣區肆虐，震驚社區，一些人將矛頭指向提高盜竊重罪線的47號法案，以及加州部分地區為防止監獄內疫情傳播而仍然實行的零元保釋金制度，認為此舉在縱容犯罪。警方抓捕嫌犯後，法院很快釋放，嫌犯又到社區繼續作惡。

州長紐森在最近的記者會上表示，如今太急於評判這些改革，將加州犯罪飆升歸咎於此。他還舉例說，47號法案2014年通過後，入店行竊整體在下降。去年加州的財產和盜竊犯罪下降了11%。但他強調，截至到2020年的統計數字對民眾的感受來說毫無意義，因為財產犯罪和暴力犯罪在增加。

州長紐森表示，如今太急於評判零元保釋金制度等改革，認為這就是加州所經歷犯罪飆升的...
州長紐森表示，如今太急於評判零元保釋金制度等改革，認為這就是加州所經歷犯罪飆升的原因。（記者劉先進 ／攝影）

零元保釋金制度導致的嫌犯釋放，在屋崙華埠影響頗大。本報曾多次報導，有慣偷在華埠商店多次行竊，偷盜商鋪收銀台的零錢或小費，甚至搶劫顧客手中零錢，但數次被屋崙警局抓捕，又在次日釋放。而阿拉米達縣地檢處則對本報表示，零元保釋金制度仍在執行。

根據ABC10的報導，從2020年3月到2021年9月，僅在沙加緬度縣（Sacramento County），就有5100名囚犯以零保釋金被釋放，重新被捕的總人數為4400人。聖地亞哥縣（San Diego County）地區檢察官史蒂芬（Summer Stephan）說，接近65%的人在被零保釋後再次被捕，在再次被捕的人中，65%的人是因為重罪被捕。

在記者會上，紐森特別提及前司法部長肯尼迪（Robert F. Kennedy）1964年取消了涉嫌犯下聯邦罪行的保釋金制度。他認為，圍繞保釋金制度有很多爭論。

在肯尼迪的領導下，國會通過了1964年刑事司法法案和1966年保釋改革法案。這項立法改變了聯邦保釋制度，幾乎完全取消了貨幣保釋。要求所有被指控犯有非死刑罪的聯邦被告人，在審判前自行保釋。如果被告有逃跑的危險，法案允許法院增加限制性最小的條件，如旅行限制或出庭擔保，以合理地確保被告按要求出庭。

紐森說，加州去年的25號法案是複決公投（Referendum），希望決定是否廢除保釋金制度，頗受人關注，最終公投失敗，也沒有生效（註明：25號法案認為，罪犯將不需要通過繳納保釋金獲得保釋，保釋資格將取決於其在保釋期間潛逃的可能性，以及保釋後對公共安全危害的評估）。

紐森表示，推進保釋改革的加州獨立司法委員會，因為考慮到（監獄等地方）疫情傳播問題，所以實行零保釋金制度。「我認為保釋改革很重要。但是，我們太急於評判這這些改革，認為這就是加州經歷犯罪飆升的原因。通過一些學習，我希望，在2039年左右考慮零元保釋金制度。」

圖為大批竊賊深夜試圖闖入屋崙華埠金店盜竊，但因鐵門厚重未遂。（記者劉先進 ／翻攝...
圖為大批竊賊深夜試圖闖入屋崙華埠金店盜竊，但因鐵門厚重未遂。（記者劉先進 ／翻攝）

加州 紐森 暴力犯罪

上一則

加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

下一則

華青挺身阻犯罪 華埠社安隊集資捐贈4萬元致謝

延伸閱讀

加州失業率 疫情以來首跌破7%

加州失業率 疫情以來首跌破7%

快閃搶劫 零售業復甦雪上加霜 盼立法禁止匿名網上銷售

快閃搶劫 零售業復甦雪上加霜 盼立法禁止匿名網上銷售
紐森公布2.5億提案打擊快閃搶劫 小企業可獲補償

紐森公布2.5億提案打擊快閃搶劫 小企業可獲補償
加州州長紐森砸3億元 打擊團夥快閃搶劫

加州州長紐森砸3億元 打擊團夥快閃搶劫
加州州長砸3億重金打擊團夥快閃搶劫

加州州長砸3億重金打擊團夥快閃搶劫

熱門新聞

薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18
南聖荷西梅西百貨晚間傳出偷竊集團事件。警調人員迅速趕到現場制止。(Google地圖)

8男群竊南聖荷西梅西百貨 店員抵抗雙方爭鬥

2021-12-19 18:32
本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。（取自推特）

大氣河來襲 加州積雪量從19%激增83%

2021-12-16 23:55

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包