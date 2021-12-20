零元保釋金縱容犯罪？紐森：太早評判

針對屋崙華埠罪案飆升，屋崙警局加強巡邏。圖為警員在華埠辦案。（記者劉先進 ／攝影）

今年以來，加州 財產犯罪和暴力犯罪 分別增加7%和5%。針對零售業的快閃搶劫盜竊，在灣區肆虐，震驚社區，一些人將矛頭指向提高盜竊重罪線的47號法案，以及加州部分地區為防止監獄內疫情傳播而仍然實行的零元保釋金制度，認為此舉在縱容犯罪。警方抓捕嫌犯後，法院很快釋放，嫌犯又到社區繼續作惡。

州長紐森 在最近的記者會上表示，如今太急於評判這些改革，將加州犯罪飆升歸咎於此。他還舉例說，47號法案2014年通過後，入店行竊整體在下降。去年加州的財產和盜竊犯罪下降了11%。但他強調，截至到2020年的統計數字對民眾的感受來說毫無意義，因為財產犯罪和暴力犯罪在增加。 州長紐森表示，如今太急於評判零元保釋金制度等改革，認為這就是加州所經歷犯罪飆升的原因。（記者劉先進 ／攝影）

零元保釋金制度導致的嫌犯釋放，在屋崙華埠影響頗大。本報曾多次報導，有慣偷在華埠商店多次行竊，偷盜商鋪收銀台的零錢或小費，甚至搶劫顧客手中零錢，但數次被屋崙警局抓捕，又在次日釋放。而阿拉米達縣地檢處則對本報表示，零元保釋金制度仍在執行。

根據ABC10的報導，從2020年3月到2021年9月，僅在沙加緬度縣（Sacramento County），就有5100名囚犯以零保釋金被釋放，重新被捕的總人數為4400人。聖地亞哥縣（San Diego County）地區檢察官史蒂芬（Summer Stephan）說，接近65%的人在被零保釋後再次被捕，在再次被捕的人中，65%的人是因為重罪被捕。

在記者會上，紐森特別提及前司法部長肯尼迪（Robert F. Kennedy）1964年取消了涉嫌犯下聯邦罪行的保釋金制度。他認為，圍繞保釋金制度有很多爭論。

在肯尼迪的領導下，國會通過了1964年刑事司法法案和1966年保釋改革法案。這項立法改變了聯邦保釋制度，幾乎完全取消了貨幣保釋。要求所有被指控犯有非死刑罪的聯邦被告人，在審判前自行保釋。如果被告有逃跑的危險，法案允許法院增加限制性最小的條件，如旅行限制或出庭擔保，以合理地確保被告按要求出庭。

紐森說，加州去年的25號法案是複決公投（Referendum），希望決定是否廢除保釋金制度，頗受人關注，最終公投失敗，也沒有生效（註明：25號法案認為，罪犯將不需要通過繳納保釋金獲得保釋，保釋資格將取決於其在保釋期間潛逃的可能性，以及保釋後對公共安全危害的評估）。

紐森表示，推進保釋改革的加州獨立司法委員會，因為考慮到（監獄等地方）疫情傳播問題，所以實行零保釋金制度。「我認為保釋改革很重要。但是，我們太急於評判這這些改革，認為這就是加州經歷犯罪飆升的原因。通過一些學習，我希望，在2039年左右考慮零元保釋金制度。」