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華青挺身阻犯罪 華埠社安隊集資捐贈4萬元致謝

記者劉先進／聖利安住報導
屋崙台山同鄉會社安隊19日將籌集的4萬多元，捐贈給見義勇為的華裔青年小李。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙台山同鄉會社安隊19日將籌集的4萬多元，捐贈給見義勇為的華裔青年小李。（記者劉先進 ／攝影）

拔刀相助挺身出，社區愛心謝英雄。屋崙東灣台山同鄉會華埠社安隊，19日將籌集的4萬4379元捐款交給在華埠見義勇為、被劫匪槍傷的華裔青年小李，感謝他為社區做出的貢獻。小李說，雖然身中兩槍，但目前手臂能移動，雙腿能走路，恢復不錯。「收到社區的捐款支持，我很感恩，也想說一聲謝謝。」

屋崙華促會、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）和屋崙屋崙市議長勵琪辦公室，還分別頒發獎狀給小李，表彰他的見義勇為。

美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（Elaine Peng），競選阿拉米達縣警長的部門指揮官勝利婭（Yesenia Sanchez），華促會籌委會主席莊錦鎮，台山同鄉會主席馬作林，副主席陳銳漢、馬小芳，常務理事賴秀珍、黃達強，社安隊隊長譚春明，阿拉米達市友好城市協會副主席、台山同鄉會顧問陳烈，屋崙警局警佐Michael Chung，警員Wesley Huynh，屋崙市議長勵琪辦公室的Tiffany Kang等出席活動。

8月7日，兩個嫌犯在屋崙華埠持槍搶劫亞裔女性的手提包。在華埠陪同母親買菜的小李挺身而出，試圖阻止罪行，結果被劫匪連開兩槍，分別打中手臂和腿部。事發過程被錄像拍攝下來，震驚社區。

8月7日，2個嫌犯在屋崙華埠持槍搶劫，在華埠陪同母親買菜的小李見義勇為，結果被劫...
8月7日，2個嫌犯在屋崙華埠持槍搶劫，在華埠陪同母親買菜的小李見義勇為，結果被劫匪開槍打中。事發後，社區組織多輪捐款。（馬作林供圖）

小李之前接受本報採訪時謙虛的表示，他不是英雄，事發時只想幫忙，降低衝突危險，讓劫匪放下手提包，結果被開槍打中。他說，不後悔站出來，只是作為普通人想幫忙。但也建議，遇到類似搶劫，華人還是以安全為主，不要隨便捲入衝突，讓事情更暴力。

19日，社安隊送上鮮花和捐贈的支票給小李家人。小李本人謙虛而低調。他說，中了兩槍後，經過一段時間的恢復，手臂能正常移動，走路不受影響，目前正在家工作。「精神上比之前壓力好了很多，我睡眠不錯，只是偶爾談及這段往事，有點緊張。」

小李表示，自從中槍事件發生後，社區的關懷之情非常多，「感謝所有人的支持和愛護，想說一聲謝謝。」事發前，小李正在陪同母親買菜。李媽媽也收到一定程度的驚嚇。小李說，他一直在安慰母親，平復母親的情緒，「我總是提醒媽媽，別擔心，我沒事，她也沒事，所有人都好好的。」

勝利婭表示，當時的情況下，有女子財產被搶奪，確實需要旁觀者巨大的勇氣，來確定何時進行干預。「當時看到有人被搶，小李自然而然的有反應、去幫忙。我讚揚他的行為，那種去幫助別人的自然本能。在華埠發生這樣的事情很可怕，將社區成員置於須作出如此反應的地步。我想，需要增加華埠的警員和步行巡邏，遏制犯罪。如果屋崙警局人手不夠，可以主動和縣警提出請求。小李已經有所行動，我們也希望，社區成員觀察到犯罪時，可以打電話，幫助警方抓捕嫌犯。」

馬作林表示，社安隊見到李英雄的見義勇為壯舉，非常感動。無論是社安隊，還是小李的行動，都是為了一個目的，希望維護華埠治安。所以，社安隊在隊內和社區發動捐款，希望這筆錢能鼓勵他，幫他療養身體，恢復健康，「今天見到李英雄，他面色還不是太好，需要更多恢復。」

馬作林說，社安隊從3月1日啟動，到12月25日聖誕節，剛好300天。隊員一路堅持，風雨無阻，頗為不易。也希望繼續協助警員，維護華埠安全。

彭一玲說，李媽媽目睹了事發現場，有一定程度的創傷後應激障礙(PTSD)，此後噩夢連連，甚至不敢去屋崙華埠，才選擇在聖利安住接受捐款。希望小李在身體上康復之時，也照顧好媽媽的創傷，助她康復。

8月7日，兩個嫌犯在屋崙華埠持槍搶劫，在華埠陪同母親買菜的小李見義勇為，結果被劫...
8月7日，兩個嫌犯在屋崙華埠持槍搶劫，在華埠陪同母親買菜的小李見義勇為，結果被劫匪開槍打中。事發後，社區組織多輪捐款。（記者劉先進 ／攝影）

華埠 屋崙 華裔

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