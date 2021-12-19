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馬連縣、蘇諾瑪縣 首現Omicron病例

編譯組／聖拉菲電
馬連縣蘇諾瑪縣通報首例的Omicron病例 。 （電視新聞截圖）
馬連縣蘇諾瑪縣通報首例的Omicron病例 。 （電視新聞截圖）

馬連縣和蘇諾瑪縣的衛生官員17日報告了他們的第一個COVID-19 Omicron變異株病例。新變異株傳播速度之快已引起北灣和整個灣區衛生官員的關注。

馬連縣公共衛生官員威利斯（Matt Willis）證實，最近從東海岸旅行返回舊金山灣區的一名居民是該縣的首例病例。這個人已經完全接種了疫苗，但還沒有接受補強針。

「這證實了我們的預期，」威利斯在當天上午的記者會上說。「Omicron在這裡，但我們知道該怎樣做：獲得加強劑注射是最重要的一步，同時堅持到目前為止一直保護我們的步驟：接種疫苗，遮住臉，房間通風，並經常接受測試。」

另外，衛生官員說，在全縣幾個收集點的廢水監測樣本都檢測到低水平的Omicron。

17日下午，鄰近的蘇諾瑪縣的官員也報告了他們的第一例Omicron病例。根據衛生官員梅斯（Sundari Mase）的說法，該病例是在一個最近在美國大陸旅行的完全接種了疫苗的人身上發現的，該患者接受了補強針，但離注射時間不到兩周。

Omicron變異株已在灣區大多數縣市檢測到，並正在全球和美國各地迅速蔓延。

聖他克拉拉縣的公共衛生主任科迪（Sara Cody）16日說，在確認該縣的第一例病例後一周，病例現在增加到了10例。該變異株還在該縣所有四個汙水處理廠發現，而一周前只在一個處理廠發現。

衛生官員告誡居民，在未來幾周內，整個地區的病例很可能激增。新變異株的感染似乎不那麽嚴重，在全球最流行的地區還沒有出現住院和死亡人數的激增。

越來越多的證據表明，最初的疫苗劑量不足以有效防止感染Omicron變異株。灣區各縣的衛生官員周五再次呼籲人們注射加強針。

「我們知道，疫苗的保護作用會隨著時間的推移而下降，因此，對於16歲及以上、至少在6個月前接種過疫苗的人來說，加強劑至關重要，」梅斯說。

在馬連縣，87%的符合條件的居民已經完全接種了疫苗。大約有9萬5000名居民，近乎符合條件的人的一半，已經接受了加強針。 同時，在蘇諾瑪縣，75%的合格居民已經完全接種，只有30%的人已經接受了補強針。

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