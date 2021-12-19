金山華埠冬季嘉年華 親子同樂

空中飄著雪花，孩童在雪中嬉戲。（記者李怡/攝影）

第二屆舊金山華埠 冬季仙境（Winter Wonderland）嘉年華活動，12月18日（周六）上午10時在舊金山華埠都板街拉開帷幕。主辦方美化華埠行動委員會（Be chinatown）向少年兒童派發了1000件玩具。現場有人工降雪表演，還有可供家庭乘坐的小火車，熱鬧非凡。市衛生局與華埠東華醫院作為合辦方，為5至11歲兒童提供COVID-19疫苗 接種，為成年人接種加強針。市長布里德、市府律師邱信福、市議員陳詩敏、佩斯金辦公室代表、估值官郭華健，以及警察局、消防局和縣警代表出席慶賀。

第二屆華埠冬季仙境嘉年華由美化華埠行動委員會主辦，Delta Chinatown Initiative聯合贊助，ImaginAsian Productions製作。慶祝活動和玩具贈品面向全部灣景區、訪谷區等低收入社區已預先登記的兒童。活動現場還設有彈跳屋、聖誕樹下選禮物、以及選一雙喜歡的鞋子、參與裝飾製作等環節，供少年兒童與家長互動娛樂。文娛表演更是異彩紛呈，除了人工降雪、迷你小火車，還可以欣賞中國傳統民樂表演、中國民族舞蹈欣賞、街舞表演、耆英合唱團表演等項目。

市長布里德在現場致詞說，這個假期值得慶祝。舊金山華埠堪稱是世界上最偉大的中國城，因為在整個社區共同團結努力下，華埠社區實現了100%疫苗完全接種。布里德感謝華埠社區的通力合作，感謝東華醫院的積極支持與付出。她說，這樣的成績為我們的青少年兒童以及家庭，創造了一個安全喜悅的節日環境。她感謝美化華埠行動委員會的工作人員對本屆嘉年華的用心準備和完美呈現。

美化華埠行動委員會總裁勞微笑（Lily Lo）表示，本屆冬季嘉年華是想為華埠社區帶來節日的歡樂，同時希望可以吸引當地居民和遊客回歸華埠，多光顧華埠小商業，助力他們度過經濟難關，恢復昔日華埠繁榮。

市議員陳詩敏說，我從小在華埠長大，看到為孩子們準備的本屆嘉年華活動，我感到無比欣慰，關心呵護華埠新生代少年兒童，對華埠的未來意義重大。她祝福孩子們有個愉快的假日。

到訪華埠的外地遊客也被本次嘉年華上的文娛表演吸引，駐足觀看，參與互動，並不時詢問關於中國民樂表演的知識。他們稱這是一次中國文化藝術與聖誕節的融合與碰撞。

正午12時，在嘉年華現場東華醫院為5至11歲的兒童提供COVID-19疫苗接種，為成人提供加強針疫苗注射，共提供了350針疫苗。東華醫院院長陳傑民歡迎家長帶著孩子們，在聖誕節前，前來領取禮物，共度歡樂假日。他還提醒，錯過周六接種的民眾，平日也可到東華醫院及下屬診所接種疫苗。