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查腐敗 舊金山前工務局長諾魯認罪

編譯組／舊金山18日電         
舊金山政府腐敗醜聞中爆出 「驚人的」腐敗行為。圖為被調查的諾魯。（電視新聞截圖）
舊金山政府腐敗醜聞中爆出 「驚人的」腐敗行為。圖為被調查的諾魯。（電視新聞截圖）

聯邦檢察官周五（12月18日）宣布，前舊金山工務局局長諾魯（Mohammed Nuru）已同意在該市正在進行的腐敗醜聞案調查中對欺詐行為認罪，該協議條款包括，檢方放棄指控諾魯向聯邦調查局撒謊和洗錢，檢察官尋求不超過9年的監禁。

在周五的聽證會上，59歲的諾魯對新提出的三項指控正式表示不認罪，這可能會導致高達45年的監禁。聯邦檢察官說，在諾魯下個月承認一項誠實服務電信欺詐罪之前，拒絕認罪是第一步，因為他們稱之為 「涉及多項賄賂和回扣的長期計策，」僅此一項就有20年的刑期。

加州聯邦檢察官辛德斯（Stephanie Hinds）在一份聲明中說：「諾魯在認罪協議中承認了數量驚人的公共腐敗行為。多年來，諾魯在舊金山市政廳擔任了一個權力大、收入高的公共領導職位，但諾魯不是為公眾服務，而是為自己服務。」

雖然該協議明確規定將撤銷對共謀洗錢和向聯邦調查局撒謊的指控，但舊金山聯邦調查局辦公室負責此案的特別探員強調，認罪聲明 「絕不是該機構聯邦腐敗調查的結束」，該調查已牽涉到一些現已蒙羞的城市官員及有關聯的人。

然而，目前還不清楚諾魯是否同意配合繼續進行該調查。

檢察官 舊金山 加州

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