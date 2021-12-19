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Omicron來勢洶洶 專家提節日度假須知

編譯組／綜合18日電         
專家提供Omicron度假指南，幫助你度過疫情第四次浪潮。（美聯社）
專家提供Omicron度假指南，幫助你度過疫情第四次浪潮。（美聯社）

一年前的聖誕假期我們主要待在家裡慶祝；今年，借著COVID-19疫苗樂觀主義的浪潮，灣區居民急切地盼望恢復傳統，計畫著出行和聚會。

但是，現在錯不及防地來了一位不速之客：Omicron變種病毒。

可以肯定的是，我們現在的情況比去年要好得多，因為疫苗有助於防止嚴重疾病、住院和死亡。但是生病還是很糟糕的，所以專家建議在旅行和節日聚會中要謹慎。

你應該如何保護自己？柏克萊加大公共衛生學院的斯瓦茨伯格（John Swartzberg）博士說，人們的預防措施取決於每個人的年齡、健康狀況和對風險的承受能力；聚會時，要計畫如何保護最脆弱或最焦慮的人。

以下是專家們的節日建議：

-打補強針。

兩個劑量是不夠的。越來越多的證據表明，最初的一系列疫苗，或之前的感染，其所產生的免疫效力會逐漸減弱。任何16歲或以上的人，至少在6個月前接受過輝瑞公司的第二次劑量；任何18歲或以上的人，6個月前接受過Moderna公司的第二次劑量，以及任何至少在兩個月前接受過強生公司單劑量的人，都應接打補強針。免疫力低下的人可以在28天後就接受強化注射。

-回避大型室內派對及任何不熟悉的未戴面具的人的聚會，無論大小。

-在聚會前進行檢測

快速抗原試劑盒在藥店和商店都有售。因為Omicron的傳播性很強，繁殖很快，盡可能在接近實際聚會時使用快速檢測。為了提高可靠性，可以在活動前一天及活動當天做兩次測試。一個更好的策略是在活動前三天進行超準確的PCR檢測，然後在活動當天進行快速檢測。

-還需要戴口罩嗎？

專家們認為，對於高危人群，為了謹慎起見，無論接種狀況怎樣，都應戴上口罩。但在有低風險的成年和他們的孩子的小型家庭聚會上可不必用口罩，

-如果你生病了，即使測試結果是陰性的，也留在家裡。

-在國內飛機旅行取決於目的地，COVID-19病例激增的地方就不太安全。未接種疫苗的成年人應避免旅行和家庭以外的聚會。

-國際旅行最好推遲，特別是去Omicron激增的歐洲。

-明年聖誕節還會需要另一種疫苗嗎？

沒有人知道。但對於有長期作用的疫苗的研發，前景很樂觀。

疫苗 檢測 口罩

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