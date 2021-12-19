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加州失業率 疫情以來首跌破7%

編譯組／灣區18日電
加州失業率自疫情開始以來，11月首次跌破7%，但招聘速度明顯放緩，雇主很難找到員工。(Getty Images)
加州失業率自疫情開始以來，11月首次跌破7%，但招聘速度明顯放緩，雇主很難找到員工。(Getty Images)

根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)17日發布新數據，儘管加州失業率自2020年3月疫情開始以來，11月首次失業率降至7%以下，但招聘速度上個月明顯放緩。11月失業率自10月7.3%降至6.9%；加州失業率仍是美國所有州最高的。

數據顯示，加州雇主11月填補了4萬5700個新工作，數量少於10月新增工作的一半，但仍足以占美國11月就業增長總量近22%。自今年2月以來，加州已增加97萬7200個新工作，州長紐森稱其為「前所未有的成就」。

不過，加州於2020年3月與4月失去270萬個工作，當時紐森發布全國第一個全州範圍居家令，迫使許多商業關閉。19個月後，加州已恢復近70%工作崗位。紐森表示，加州持續可見強勁復甦、11月份在全美創造近22%工作機會，失業率創下自2月以來的最大降幅，但還有許多工作須完成，讓民眾返工，並支持受到疫情打擊最嚴重族群。

白領辦公室職位數量占加州11月就業增長41%以上，其次是教育、健康服務與休閒及旅館業，包括餐廳和旅館。建築工作減少1700個，大部分是因為專業承包商就業機會減少。

灣區各縣失業率最低

舊金山灣區各縣擁有部分全加州最富有的居民、失業率最低。馬林縣失業率最低為2.9%、其次為聖他克拉拉縣3.2%、舊金山縣3.3%。

洛杉磯縣是全美人口最多的縣、居民有近1000萬人，失業率為7.1%，服務業工作包括餐廳與旅館，很難找到員工。與亞力桑納州與墨西哥交界的帝國縣(Imperial County)失業率15.5%為全州最高，該縣是主要仰賴農業的典型農村經濟。其他人口稀少的中谷地區郡縣，傳統上有高失業率，但11月失業率低於全州平均。前加州就業發展局主任柏尼克(Michael Bernick)表示，顯示就業增長不僅限於加州沿海人口中心。

然而，加州勞動力人口百分比，仍低於全美水平。新數據顯示，加州自2月以來，平均每月新增工作超過9萬7000個，但截至10月底，仍有110萬個職位空缺。雇主一直很難找到員工。洛約拉馬利蒙特大學(Loyola Marymount University)財務與經濟系教授孫聖源(Sung Won Sohn)表示，勞工們並不急著返工，他們等待時間越長，可獲薪資越高，並有許多工作可選擇。

加州 就業 紐森

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