紐森公布2.5億提案打擊快閃搶劫 小企業可獲補償

州長紐森17日公布超過2.5億的提案，幫助執法機構打擊有組織的犯罪團夥，尤其是快閃搶劫團夥。（記者劉先進／翻攝）

瞄準加州 零售業的大規模快閃盜竊搶劫案此起彼伏，民眾和商戶人心惶惶。州長紐森 17日公布了一項雄心勃勃、超過2.5億的提案，幫助執法機構打擊有組織的犯罪團夥，尤其是快閃搶劫團夥。其中，至少4000萬元助州總檢察長和縣級檢察官 起訴盜竊團夥，2000萬用於補償因為盜竊而中斷營業的小企業。

州總檢察長邦塔（Rob Bonta），阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）和加州公路巡警等，出席月17日的州長記者會。

將設全職團隊 調查零售盜竊

紐森的2.5億提案計畫，涵蓋起訴、調查執法和補償小企業等。包括在州總檢察長辦公室內成立一個全職團隊，專門負責調查和起訴有組織的零售盜竊行為。撥款2000萬，幫助縣級地區檢察官起訴盜竊行為。撥款2000萬幫助地方警局回購槍枝，民眾交出槍械以換取現金或禮品卡。撥款2000萬建立國民警衛隊，以打擊美國和墨西哥邊境的毒品犯罪，尤其是涉及類鴉片止痛劑芬太尼的犯罪。

此外，紐森還提議撥款2000萬，用於幫助受零售盜竊傷害的小企業。他說，自己作為小企業主，親眼看到舊金山一些企業因為害怕犯罪問題，用木板封住。許多小企業負擔不起（被盜竊搶劫後）保險公司設置的免賠額，也負擔不起營業中斷的費用。這是州府首個類似補助項目。

紐森說，他將在1月份提交給立法機構的預算中列出上述開支。預計加州下一財政年度將有大約510億的預算盈餘，紐森和立法者可能決定提前支出部分資金。

犯罪飆升 州長：與47號法案無關

加州犯罪飆升，不少人歸結於2014年通過的47號法案，認為該法案導致嫌犯偷盜950元以下不算犯罪，不用坐牢或承擔責任（註：法案內容是，將盜竊重罪線從400元提升到950元，950元以下為輕罪）。

紐森在會上澄清，法案設定提高到950元的重罪標準，在全美其他31個州都有類似法規，比如德州的盜竊重罪標準是2500元。如今加州正在經歷的盜竊犯罪規模，與重罪的門檻（即47號法案）無關。嫌犯在盜竊活動的前幾秒鐘就突破950元的重罪門檻。罪行涉及數百萬元，是有組織的團夥犯下的。

紐森表示，自從47號法案通過後，入店行竊整體在下降。去年加州的財產和盜竊犯罪下降了11%。但他也強調，這些截至到2020年的統計數字，對民眾的感受來說毫無意義，因為財產犯罪和暴力犯罪確實在增加，分別增加7%和5%。「很多人利用了我們害怕的焦慮。我想承認這種焦慮。但我要說，正在發生的事情是不可接受的。」

加州公路巡警表示，巡警有打擊零售犯罪突擊小組，目前正在與加州的執法機構、地區檢察官、司法部和零售商合作，提供調查支持，目的是加強各部門對零售犯罪的反應，減少其發生。最近一段時間，巡警和地方執法機構合作，參閱800多項調查，逮捕300多次，追回價值超過1900萬元的被盜商品。

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗表示，州長宣布的這筆資金將使地方檢察官能夠建立更強大的關係和執法網路，以便遏制犯罪。起訴罪行，讓肇事者承擔責任。我們在逮捕這些人的同時，也在起訴他們，讓他們對所犯的罪行負責。