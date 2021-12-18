我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

毒品氾濫、街頭犯罪猖獗 金山田德隆區進入緊急狀態

記者李怡／舊金山報導
醫護人員於2020年7月11日在舊金山田德隆區搶救一名吸毒過量者。來自法醫辦公室的新數據顯示，今年舊金山吸毒過量的人數比以往都多。 （美聯社）
醫護人員於2020年7月11日在舊金山田德隆區搶救一名吸毒過量者。來自法醫辦公室的新數據顯示，今年舊金山吸毒過量的人數比以往都多。 （美聯社）

舊金山市長布里德( London Breed )17日宣布，舊金山市田德隆地區（Tenderloin） 進入緊急狀態，允許市政府官員繞過一些制度障礙，為阻止使用毒品過量事件和街頭犯罪而採取措施。此項聲明將允許市政府官員打破有關分區、規劃和限制，使各部門能夠迅速建立一個協調合作的網絡，為吸毒成癮者提供住所、心理健康和衛生服務。此一緊急狀態措施只適用於田德隆區。緊急應對計畫必須在接下來的7天內得到市議會的批准，並且持續時間不超過90天。

布里德說，田德隆的情況非常嚴峻，需要緊急響應。從抗擊COVID-19疫情的經歷來看，當我們能夠使用緊急聲明來消除阻礙並果斷行動時，就會取得我們想要的成果，並取得真正、切實的進展。我們將用這種專注和協調來打擊舊金山的非法活動，提供所需的治療和支持，使田德隆成為一個更安全、更適合家庭、兒童居住的地方。

舊金山市議員楊馳馬說，在舊金山每天會有2個人因吸毒（芬太尼）過量而死去，主要是在田德隆和SoMa地區。這是一場突發公共衛生事件，需要採取危機級別的應對措施。要有像應對疫情大流行一樣的緊迫性、協調性和決心。應對疫情的經驗證明，我們的城市可以加強解決方案，以應對致命流行病的規模和威脅。我們同樣需要對藥物過量採取緊急應對措施，應立即在街頭進行危機干預、外展和協調，必須採取一切行動來挽救生命。

田德隆緊急應對計畫一共分三個階段，旨在創建一個更健康、更安全的社區。第一階段正在進行中，包括確定危急干預目標、鄰里評估、社區利益相關者參與、有針對性的執法干預和基礎設施改進。第二階段，也於本周早些時候開始，並將持續到2022年初，重點是直接干預田德隆區面臨的最具破壞性的問題。發布緊急狀態可以加快干預行動，包括優先考慮與現有社區和衛生服務的合作，有組織地執法和打擊非法活動。第三即最後階段，側重於從過渡到持續實施。發布緊急狀態後，相關執行部門可立即獲得資源，而不需要等候數月。緊急聲明使舊金山能夠免除繁文縟節並獲得行動許可、資源和人員來解決田德隆地區的危機狀況。

應急聲明一出，即刻就有批評者，包括與吸毒人員一起工作的公設辯護人。有官員表示，舊金山市在田德隆的社會服務和警察加班支出，比其他任何社區都多。市議員楊馳馬支持在田德隆加強社區警務，以解決毒品交易問題，但他不想將吸毒者定為犯罪。

舊金山去年有超過700人死於毒品吸食過量，今年與去年的情況差不多的嚴峻。在這兩年中，近四分之一的毒品過量死亡，都發生在田德隆區。

布里德稱，目前田德隆街頭的景象讓人心碎。 （記者李怡／攝影）
布里德稱，目前田德隆街頭的景象讓人心碎。 （記者李怡／攝影）

舊金山 緊急狀態 毒品

上一則

舊金山華埠選區擬一分為二 社區領袖反對

下一則

紐森公布2.5億提案打擊快閃搶劫 小企業可獲補償

延伸閱讀

華美銀行為年長者的金融安全保駕護航

華美銀行為年長者的金融安全保駕護航
毒與罪猖獗 金山田德隆區進「緊急狀態」

毒與罪猖獗 金山田德隆區進「緊急狀態」
多蓋「即時經濟適用房」 金山將簡化審批程序

多蓋「即時經濟適用房」 金山將簡化審批程序
房地產稅收、聯邦援助金 舊金山未來2年將出現預算盈餘

房地產稅收、聯邦援助金 舊金山未來2年將出現預算盈餘
舊金山加強警力干預 市長宣布計畫向毒品開戰

舊金山加強警力干預 市長宣布計畫向毒品開戰

熱門新聞

舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44
勞力士的Daytona原本就很熱門難買，疫情之後更為稀缺。（記者李榮／攝影）

又傳亞裔男街上勞力士遭搶 警：搶名表案件增加

2021-12-12 19:51
大氣河13日造成聖馬刁縣部分地區淹水。（電視新聞截圖）

大氣河來襲 灣區河川暴漲 、塞拉山降雪2呎

2021-12-14 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命