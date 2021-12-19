金山市長布里德專欄／多管齊下 打造更安全的舊金山

布里德市長和市府公共安全官員一起宣布舊金山公共安全計畫。

親愛的讀者：

無論家住在訪谷區、灣景區、日落區和列治文區或田德隆區，每位舊金山 居民都有感到安全的權利。但事實上，許多的居民都感到不安全。

我們需要改變舊金山處理公共安全的作法。舊金山相信應該給予人更新的機會，我為此感到自豪。但儘管如此，當有人違反法律時，我們也需要追究責任。舊金山不能成為無法無天的地方，不能讓人把我們的同情心視作軟弱或漠不關心。

我由外祖母撫養成人，相信「嚴厲的愛」，才可把家事處理得井井有條。而我相信現在比較過往更需要這嚴厲的愛。現在是時候結束這些破壞舊金山的犯罪事件了。我們正採取措施，加強執法，加強我們的政策改變，不容忍破壞舊金山的人。

上周，我宣布了一系列新措施，以建立一個更安全的舊金山，其中包括：

●在田德隆執行緊急干預計畫。

●增加緊急警察 撥款，以確保市內有資源在未來幾個月內解決重要的安全問題。

●修改監控條例，以便執法部門可以實時預防和打斷犯罪以更好地保護住所及小商業 —— 現行制度禁止執法剖門對此執勤。

●阻止盜竊商品的非法街頭銷售，這些盜竊已成為一個明顯的公共安全問題，並助長了零售盜竊。

這些步驟與我們建立創新的心理健康 干預措施例如街頭危機應對小組和心理健康床位擴建等長期工作相互一致。我們還將繼續透過幫助無家可歸者計畫擴展獲得住房和收容中心的機會，並為正在運作的除貧計畫撥款，如「夢想守護者」和「全民機會」計畫等。

這些不是我們要採取的唯一行動來解決公共安全問題。我方還淸楚表明公共安全還代表了解決潛在系統性問題，如對住房、醫療保健和公平的需要。我們也將繼續處理這些議題。但是，我們現在就立即需要一個更安全的舊金山。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德