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NBA勇士3號得分手 恐因防疫缺戰10天

記者劉先進 ／舊金山報導
勇士第三號得分手普爾（右）17日進入新冠健康安全防疫程式，這意味著，他要麼停賽10天，要麼在24小時內兩次檢測病毒陰性，才能上場。
勇士第三號得分手普爾（右）17日進入新冠健康安全防疫程式，這意味著，他要麼停賽10天，要麼在24小時內兩次檢測病毒陰性，才能上場。

NBA球隊中的疫情升溫，即使全員接種疫苗的金州勇士也未能倖免。勇士第三號得分手普爾（Jordan Poole）17日進入新冠健康安全防疫程式，這意味著，他要麼停賽10天，要麼在24小時內兩次檢測病毒陰性，才能上場。他將鐵定缺席17日晚勇士客場對陣波士頓賽爾特人的比賽。勇士17日還取消了投籃訓練。

22歲的普爾本賽季進步神速，在湯普森還未復出的28場比賽中首發，場均得到生涯最高的17.9分（上賽季場均只有12分），為隊內第三，僅次於維金斯場均18.4分。截至17日中午，勇士官方還未表示如何調整首發陣容。

冬季到來，Omicron變種病毒勢頭兇猛，疫情有飆升態勢。ESPN此前的報導說，本月有52個球員進入健康安全防疫程式。根據截至17日中午12時的統計數據，當天有10名球員進入健康安全防疫程式，包括普爾和賽爾特人的霍福德（Al Horford），明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards），洛杉磯湖人球員納恩（Kendrick Nunn）等。15日有11人進入程式，14日13人進入。17日晚上比賽中，有16支球隊的20名球員在安全防疫程式中，不能出戰。

進入健康和安全程式的球員，必須至少停賽10天，或者在24小時內有兩次新冠病毒測試為陰性，才能恢復籃球活動。

此前NBA與球員工會就聖誕節新的防疫保護政策達成一致，從12月26日到1月8日期間，增加每日檢測和口罩的使用。比如，在板凳席上的球員和工作人員將要求戴口罩，在球隊的訓練設施中以及在隨隊旅行時也要戴上。

目前NBA的數據顯示，超過60%的球員已注射加強針。根據新的防疫規定，除了在14天之前注射過加強針、或最近從染疫中恢復的球員，其他人都要接受每天的檢測。這意味著，NBA約有150個球員將接受每日檢測。

防疫 勇士 檢測

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