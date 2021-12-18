加州最新人口變化：灣區人口減少 全州死亡人數增加

最新人口統計數字顯示，舊金山2020年7月到2021年6月的人口減少幅度是加州主要城市最大。（美聯社）

根據加州 17日公布的最新數據，與前一個12個月周期相比，加州人口在2020年7月到2021年6月之間減少了17萬3000人，這段期間受到新冠疫情 影響，死亡人數增加了6萬3900人。

此外，加州的出生人數和國際移民人數也持續減少，導致總人口減少0.44%，降為3937萬人。加州這段時間的出生人數有42萬零300人，比前一周期少了1萬7000人；死亡人數為34萬4200人，比前一周期多出28萬零300人，其中5萬6479人死於新冠。不過，加州仍然是美國人口最多的州。

加州因為過去十年來人口減少，導致失去一席國會席次。加州財政廳5月指出，加州人口在2020年出現一個世紀以來首次下降，17日公布的數據證實了這一趨勢。

加州財政廳人口統計學家施瓦姆（Walter Schwarm）預測，加州今年下半年的死亡人數會減少，國際移民人數會增加，可能讓人口從負成長轉為沒有增減，甚至還有希望增加。他說：「我不相信我們的人口會減少這麼多。」

新數據顯示，灣區九縣這段時間的人口也出現有史以來首次減少，以蘇拉諾縣減少0.19%最少，舊金山 減少1.77%最多。舊金山人口降幅也是加州主要城市中最大，在加州各縣中排名第三。

舊金山因為遠距工作和限制國際旅遊減少的人口有1萬5435人，在加州各縣中排名第四；國際淨遷出人口有1萬6736人，淨遷入人口只有802人；國內淨遷出人口為1萬7538人，前一個周期淨遷出人口僅有5935人。舊金山目前總人口為85萬5550人。

聖他克拉拉縣目前總人口為190萬人，這段期間人口減少了2萬零403人，降幅為1%，但流失人數在加州各縣中排名第三高。南加州洛杉磯縣人口減少6萬7521人，橙縣減少2萬2832人，人口同樣首次減少的聖地牙哥縣減少1萬5281人，降幅為0.46%。

受到2018年坎普大火（Camp Fire）的影響，布特縣人口減少了1萬零58人，降幅高達4.76%，是加州人口降幅最大的縣。降幅第二大的是拉森縣（Lassen County）2%，減少了648人，施瓦姆認為是新冠疫情讓蘇珊維爾（Susanville）監獄囚犯減少的緣故。加州人口增加的20個縣大部分位於中谷、沙加緬度地區和內陸帝國（Inland Empire）。

施瓦姆指出，舊金山和灣區其他地區這段時間的吸毒死亡人數激增，但這個現象並未反映在加州整體的吸毒死亡人數上。