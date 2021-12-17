多蓋「即時經濟適用房」 金山將簡化審批程序

布里德說，讓舊金山成為適合上班族、家庭和老年人居住的城市。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德和市議員安世輝（Ahsha Safaí ）16日宣布「即時經濟適用房」（Affordable Homes Now ）審批計畫，將簡化經濟適用房的審批程序，以解決舊金山的住房危機。此項措施於14日在市議會提出，並要求在明年6月的選舉投票上，以六票通過。

「即時經濟適用房」（Affordable Homes Now ）將為任何至少有25個住房單元，且是 100% 永久經濟適用房的新住房項目，提供簡化的批准。通過這一計畫，建造經濟適用房的審批流程將比現在的速度快幾個月，甚至幾年。這將大大降低建造項目所需的成本，也意味著用有限的城市資金建造更多的經濟適用房。

市長布里德表示，舊金山應該成為加州 新建住宅的領導者，這項措施將幫助從根本上改變，批准住房的方式。她說，見過太多與她一起長大的人搬離舊金山這座城市或被驅逐，因為他們根本負擔不起住在這裡的費用。她看到同樣的事情也同樣發生在下一代年輕人身上。需要擺脫官僚主義和各種收入水平的新住房障礙，這樣舊金山才能成為適合上班族、家庭和老年人居住的城市。

市議員安世輝表示，市長和他在起草這項立法時，主要是考慮到工薪家庭的住房問題。舊金山正處於嚴重的住房危機之中。由於缺乏可負擔性住房資源，很多的工薪家庭被迫離開這座美麗的城市。必須建造更多的房屋並且快速建造。這項措施將要求，城市有更高的經濟負擔能力和強有力的勞動保護，以爭取簡化審批程序。

「即時經濟適用房」計畫將通過免除項目的酌情審查過程，來減少建造新房屋過程中的重大時間延誤。現有的審查過程會導致延誤，從而阻止建造新房屋並增加項目的總體成本。柏克萊加大 研究發現，舊金山獲得許可開發項目的平均時間大約為四年。在新的計畫政策下，符合條件的項目在六個月內即可獲得批准。

新的審批計畫具體而言，要求符合現有分區的各項規定、至少有25個住房單位、雇用工會勞工進行建設，並符合標準的100%經濟適用房項目、可負擔性住房項目，都將會受到簡化審批。對於符合經濟適用房現在資格的項目，必須包括對從事項目的員工的現行工資要求。所有項目仍必須遵守所有建築規範要求、生命和安全要求以及規畫規範的所有其他客觀標準。