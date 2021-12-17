灣區周末估風雨再現 持續到下周

灣區本周末會再出現一場風雨。（Getty Images）

在本周出現兩場暴風雨後，國家氣象局預測，灣區 周末還會再出現一場風雨，而且會持續到下周。

氣象局表示，一股較弱的冷鋒將於19日晚上抵達灣區，將持續到23日，期間遇爾會放晴。再下一周還會有另一個冷鋒到來，聖誕夜和聖誕節可能都會降雨。

19日的冷鋒將從北面進入灣區。氣象局預測，從19日到22日，北灣谷區可能降雨3到5吋，沿海山區可能降雨7到10吋。舊金山 19日晚上到20日可能降雨2到4吋，南灣要等20日才會開始有雨，預計聖他克拉拉谷可能只會降雨1吋，但較靠近聖他克魯茲 山區的地區可能會降雨2到4吋。東灣情況會類似聖他克拉拉谷，但山區可能降雨3到4吋。

而本周15日晚上開始的第二場風雨，讓聖荷西和聖他克拉拉谷降下0.75到1吋的雨量。16日上午，南灣和聖他克魯茲山區出現短暫的強降雨。這場風雨也讓班洛蒙德（Ben Lomond）降雨3.13吋，博德溪（Boulder Creek）2.68吋，田默派斯山（Mount Tamalpais）3.12吋，屋崙國際機場0.75吋，舊金山市中心0.72吋，紅木城0.7吋，聖荷西0.15吋。

灣區17日各地會是晴朗的好天氣，中半島、東灣和北灣區氣溫約在40多度到50多度之間，南灣將介於50到55度之間，但南灣午夜過後氣溫會明顯下降到30多度，可能出現結霜。

氣象學家梅爾（Matt Mehle）表示，19日晚上的冷鋒會帶來陣風，平速時速為10到20哩，包括中半島的沿海地區風速最高可達30哩。