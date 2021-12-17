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人口遷徙最新數據：灣區疫期出走潮明顯

編譯組／灣區電
新人口遷徙數據顯示，灣區的出走潮還未結束。（美聯社）
新人口遷徙數據顯示，灣區的出走潮還未結束。（美聯社）

多年來，舊金山每年的遷入和遷出人口基本上相近，但在疫情期間發生了變化。舊金山紀事報（Chronicle）獨家獲得的一份報告指出，除去從外國遷入的人口，自2020年初以來，舊金山遷出的人口比遷入的人口多出7萬2000多人，是2018年和2019年同期的八倍。

紀事報從加大加州政策實驗室（California Policy Lab）獲得關於加州人口遷徙模式的報告，這份報告每季對加州約九成經常使用信用卡的成年人進行追蹤，提供在加州各縣之間和各州之間遷入和遷出人口的數據。

數據顯示，與前兩年相比，加州在疫情期間所謂的「負淨州內遷徙」（negative net domestic migration）比正常時期高出許多。也就是說，離開加州前往美國其他州的人數增加，但從美國其他州遷入加州的人數減少。

然而，這個變化不一定能代表「加州出走」（CalExodus），雖然疫情期間加州遷出人口增加，但主要是遷入加州的人口變少，導致遷出人口的比率大增。

加州政策實驗室研究員荷姆斯（Natalie Holmes）說：「比較重要的是『加州遷入』（Calentrances），而非加州出走。」

話雖如此，但一些縣的確看到遷出人口大增的現象，尤其是灣區，在疫情期間搬往其他州的人數明顯比疫前多出許多。

報告發現，在疫情期間，舊金山遷出人口明顯增加。在2020年前，舊金山遷入人口略有減少，但2020年上半年開始明顯減少，下半年急遽下降。與前兩年相比，疫情期間遷入人口約減少了24%，遷出人口約增加了21%。

在疫情期間，其他州來自舊金山的人口增幅最大的是蒙大拿州，其次是猶他州，增幅分別為140%和86%。不過，在總人數方面，以紐約州、德州和華盛頓州最多。

此外加州疫情期間遷出的人口多於遷入人口，這個趨勢以去年第四季最明顯。不過，加州政策實驗室指出，加州早在十年前就開始有這個趨勢，並非主要由疫情造成。

加州政策實驗室主任懷特（Evan White）說：「很長一段時間以來，加州淨遷入人數不斷在緩慢減少，疫情只是使這個下降率發生明顯變化。」

加州 疫情 舊金山

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