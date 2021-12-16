房地產稅收、聯邦援助金 舊金山未來2年將出現預算盈餘

舊金山預測將出現20多年來首次預算盈餘。（Getty Images）

拜大量房地產稅收、聯邦援助金和經濟繁榮之賜，舊金山 未來兩個會計年度將有預算 盈餘，這是舊金山自1998年以來首次出現預算盈餘。

舊金山市府預測，2022年到2023年和2023年到2024年兩個會計年度將出現1億零800萬元的盈餘。舊金山未來四年的預算赤字雖然仍有1億4900萬元，但已比先前預估的4億1300萬元下調了許多。

舊金山市長布里德（London Breed）15日對各部門首長表示，不會強制削減開支，但不會增加預算，呼籲他們將現有資金用於改善公共安全、道路品質、經濟復甦和促進平等。由於疫情 期間的稅收高於預期，加上聯邦提供的援助金，舊金山得以避免裁員，部分員工還能獲得加薪。

布里德發表聲明說：「過去兩年裡，雖然我們在影響本市最重要的優先事項上投入了大量資金，例如疫情、遊民、精神問題，我們也做出了明智的預算決定，而這筆盈餘正是這項努力的成果。」

布里德還未決定如何分配這筆盈餘，但她本周呼籲提供更多資金作為警察在田德隆區（Tenderloin）打擊犯罪的加班費。

舊金山老人年金系統在上一個會計年度獲得破紀錄的33.7%回報率，是預期回報率7.2%的四倍多，獲利86億元，使總資產增加到346億元。因此，舊金山老人年金未來兩個會計年度的撥款，將從本會計年度的4億2700萬元降為3億8100萬元和3億零500萬元。

多項房地產交易讓舊金山增加許多稅收，包括以10億8000萬元出售的米慎灣（Mission Bay）Exchange綜合大樓，以及以8億元出售的前太平洋瓦電（PG&E）總部大樓，光是這兩筆交易就讓舊金山賺進超過1億元的轉讓稅。不過，舊金山的營業稅還未恢復到疫前的水準。

此外，舊金山今年3月從聯邦獲得約6億3600萬元援助金，部分已用來平衡本會計年度的預算。

不過，舊金山紀事報（Chronicle）公布的一份報告表示，像Omicron這類新變種病毒株的出現、它們對經濟的拖累、以及其他不確定因素，有可能大大改變這項盈餘的預測。

儘管有預算盈餘，舊金山的旅遊業仍在苦苦掙扎，摩根大通（JPMorgan Chase）15日宣布取消原定1月在舊金山舉行的醫療大會，許多過去從事旅遊業的居民仍處於失業狀態，零售商要應付盜竊威脅和室內口罩令的恢復。這些挑戰可能使市府官員難以做出資金分配決定。