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維護治安 華促會為警添無人機 覆蓋屋崙5區

記者劉先進／屋崙報導
華促會在13日晚通過動議，接受私人捐款7萬5000元，幫助警方購買五架無人機。不會使用華促會管理的互惠區中收取的地產評估費。（取自警局演講文稿）
華促會在13日晚通過動議，接受私人捐款7萬5000元，幫助警方購買五架無人機。不會使用華促會管理的互惠區中收取的地產評估費。（取自警局演講文稿）

在最近的屋崙華促會會議上，屋崙警局警佐Michael Chung說，華促會幫助購買的五架無人機，將會覆蓋屋崙五個區。雖然華埠並沒有優先使用無人機的權利，但華埠一些犯罪者作案後跑到其他區域，同樣需要無人機幫忙追捕。保護整個屋崙市的安全，其實有利於維護華埠治安。

華促會在13日晚通過動議，幫助警方購買五架無人機，但使用的是私人捐款7萬5000元，不會使用華促會管理的互惠區中收取的地產評估費。

華促會籌委會委員Albert Wong表示，無人機資金雖是捐款，但仍是經由華埠互惠區，既然華埠互惠區居間協助，是否意味著華埠有優先使用無人機的權利？

警佐Michael表示，犯罪並非僅僅在華埠發生，灣區各地都有。自從7月以來，華埠是唯一的一周七天、每天幾乎24小時巡邏的地區，這表明警局關心華埠，將其安全作為優先事項。五架無人機覆蓋屋崙五個區，即使有一個特定的事件同時發生在每個區域，警員仍然有人力和必要的設備，在每個區操作一架無人機。也就是說，即使其他區域有罪案，華埠所在區，也有無人機待命執行任務。根據個人經驗，大多數發生在華埠的搶劫案，犯罪者並非來華埠，他們作案後逃到他們居住的地方或躲起來，藏起槍枝和贓款。警方會利用無人機，跟蹤他們，保護華埠及其他社區和公民的安全。

警方認為，五區都有無人機，幫忙抓捕罪犯，保護全市安全，也有利於華埠治安。圖為警方...
警方認為，五區都有無人機，幫忙抓捕罪犯，保護全市安全，也有利於華埠治安。圖為警方在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，有段時間，他常和中國的警員朋友聊天，得知當地警方一直在使用無人機抓捕罪犯。類似模式很成功，效果不錯。今年年底時，藍天使發現，希罪案有增長的跡象。此時，更需要警員利用不同的方法制止犯罪。「我覺得不能執著於無人機是否優先使用在華埠。如果有人搶劫、偷東西，再逃離華埠，無人機會一路追蹤到其他區域。」

籌委會委員Sky Liang則提出疑問，即使企業版本、電池容量比較大的無人機，平均的電池巡航時間為30到40分鐘，再考慮飛機起飛和降落，這意味著只有20分鐘的時間在空中飛行，「我認為無人機不能進行長期的巡邏，而且當無人機不斷切換電池時，會很快出現老化，維護費用將是一個大問題。」

Michael 表示，無人機授權使用的範圍，並非常規的、無目標的巡邏。屋崙對於涉及監控技術非常敏感，警方與隱私委員會進行了10周以上的對話。也非常幸運地得到了委員會對使用無人機的支持，警方也同意，對使用有限制。在沒有發生任何罪案之時，讓無人機在空中飛行防止犯罪，並非經批准的使用方式。即使這樣做，也沒有足夠的電量來保持持續飛行。

警方使用無人機是為了找到犯罪發生時、嫌犯的藏身之地，逮捕有槍械和攻擊力武器的逃犯、搜尋失蹤者等。

警方認為，五區都有無人機，幫忙抓捕罪犯，保護全市安全，也有利於華埠治安。（記者劉...
警方認為，五區都有無人機，幫忙抓捕罪犯，保護全市安全，也有利於華埠治安。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 天使

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