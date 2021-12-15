NBA里程碑 僅789場比賽 柯瑞加冕三分王

柯瑞賽後和NBA歷史第二、第三的三分射手雷·阿倫、米勒合影。（取自勇士官推）

金州勇士 14日背靠背客場以105比96輕取紐約尼克。勇士全明星柯瑞 三分14中5，得到22分3籃板3助攻，在首節還剩7分33秒命中本場第二記三分，超越名人堂球員雷•阿倫（Ray Allen）塵封10多年的記錄（2943個），成為NBA 歷史三分最多的球員；本場結束，他生涯三分達2977個，雷阿倫投出2943個三分，用了1300場比賽，而柯瑞僅用789場比賽。

首節還剩7分33秒時，柯瑞接到隊友維金斯的傳球，快速外切到弧頂右側，投中一記28呎的三分，生涯三分達到2974個，成功超越雷•阿倫。勇士隊很快犯規，並叫了一個暫停，以便柯瑞盡情享受這一刻。

此時，紐約麥迪遜廣場花園球館的觀眾站起來鼓掌慶祝，隊友格林使勁的擁抱了柯瑞，球員們紛紛向柯瑞表示祝賀。柯瑞將比賽用球給了場邊的父親戴爾•柯瑞（Dell Curry），在坐下時，他熱淚盈眶，隨後又熱情的擁抱了也在現場的雷•阿倫。

柯瑞生涯拿到兩次MVP最有價值球員，率勇士五次進入總冠軍賽，三次奪冠，今年入選NBA 75周年75大球星，也鐵定是名人堂成員。勇士崛起的這幾年，小球潮流、球員能投三分、拉開空間，讓NBA比賽節奏更加快、賞心悅目。柯瑞引領的三分熱潮，也迅速改變了NBA比賽風格，根據TNT的數字，1979到1980賽季，NBA場均投2.8次三分，投中0.8個。柯瑞菜鳥賽季的2009到2010年，NBA場均投18.1次三分，命中6.4個。到柯瑞2014到2015賽季首次奪冠，NBA場均投22.4次三分，命中7.8個。本賽季，NBA場均投射22.4次三分，命中12.3個。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）14日晚發聲明祝賀說，看到柯瑞打破NBA歷史三分紀錄，讓人激動。他徹底改變了比賽的方式，並繼續表現出驚人的藝術性和非凡的投籃能力，讓球迷們驚嘆不已。

柯瑞賽後表示，和雷•阿倫、父母以及現場球迷一起慶祝記錄，意義非凡。他說，從小看父親打球，也夢想著能在NBA比賽。「雷•阿倫、米勒（Reggie Miller）等所有的籃球運動人都來支持我，這麼多人祝賀、讚賞這個里程碑，我感到非常榮幸，在麥迪遜廣場花園完成超越，無法用言語表達感情。

柯瑞說，自從勇士上一個主場比賽以來，已經一周，每個人都在討論他距離三分紀錄還有多少球，這非常瘋狂。「似乎我的每一次出手，都有某種程度的期待和焦慮。過去兩場比賽，我只是試圖打出自己的比賽風格。投了很多三分，考慮到對手嚴防死守，我只是想讓破記錄自然而然的找上門來。」

格林賽後打趣說，他一直想自己助攻柯瑞，讓柯瑞完成超越，「維金斯從來沒這麼傳球過。」