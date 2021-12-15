舊金山加強警力干預 市長宣布計畫向毒品開戰

舊金山市長布里德提出大規模打擊犯罪計畫。（電視新聞截圖）

舊金山 市長布里德（London Breed）14日宣布一項主要針對惡名昭彰的田德隆區（Tenderloin）的緊急警力干預計畫，未來幾個月內會在當地部署更多警力打擊犯罪，對象包括長期困擾社區的販毒者和吸毒者。

布里德呼籲增加警察 加班預算 支援這項行動，這項計畫的內容還包括打擊贓物轉售。布里德上周告訴居民，她認為，維持治安是解決包括普遍的毒品交易、吸毒過量致死、槍枝暴力等問題的「重要工具」。

在各部門首長、市議員司嘉怡（Catherine Stefani）和安世輝（Ahsha Safaí）的陪同下，布里德14日在市政廳舉行的記者會上說：「終結摧毀舊金山的猖獗犯罪的時候到了。在我們採取更積極的執法行動、更積極改變我們的政策、降低對歹徒的容忍度後，犯罪將會結束。」

舊金山緊急事務管理局（Department of Emergency Management）將負責領導這項為期兩到三個月的干預計畫，希望能帶來可持續性的改變。這項計畫除了尋求增加警察加班費，還會進行基礎設備維修，包括加強清潔公廁和維修路燈。

這項計畫最大的重點是遏止田德隆區的毒品交易和使用。緊急事務管理局局長卡羅（Mary Ellen Carroll）表示，田德隆區的現況「令人無法接受」，未來警察主要負責查緝毒販，但有時也需要協助緊急事務管理局處理因毒癮出現問題的人們。

布里德表示，處理毒品問題還需要社工、宣導人員、警方、社區團體合作提供全方位服務，他們還會成立一個提供毒癮治療資訊的臨時網站。布里德和警察局長史考特（Bill Scott）強調，舊金山會繼續提供服務，但不會再允許民眾在公共場所吸毒。

布里德說：「我們不會再無視人們在光天化日下吸毒，會要求他們在我們為他們準備好的場所或監獄之間做出選擇。我希望，地方檢察長能追究被逮捕者的責任。」

不過，這項計畫最受矚目的是增加警力的部分，顯示出布里德政府立場的改變。在過去一年中，舊金山市府一直著重制定政策將執法人員排除在與遊民、有精神和吸毒問題者的互動之外。

為了支付增加的執法費用，布里德計畫於明年1月提出一項補充預算案，但預算案必須獲得市議會通過。

市長辦公室表示，警察加班費資金也會使用在其他優先項目上，例如遏止聯合廣場的零售盜竊。布里德14日也提出一項和安世輝共同發起、打擊贓物轉售的法案，禁止在例如UN Plaza等犯罪猖獗的地區進行街頭販售，除非掛有當局核發的許可證。布里德還希望更改法律，在發生像聯合廣場集體盜竊這類緊急狀況時，給予警察獲得監視錄影畫面的權力。