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聖荷西抓觸媒轉換器竊盜 逮15人、查封3店

編譯組／聖荷西13日電
聖荷西宣布破獲大規模觸媒轉換器盜竊集團，金屬回收店為銷贓下家。（電視新聞截圖）
聖荷西宣布破獲大規模觸媒轉換器盜竊集團，金屬回收店為銷贓下家。（電視新聞截圖）

聖荷西警方對灣區一個大規模的觸媒轉換器盜竊團夥進行全面調查後，13日逮捕了十幾個嫌犯，並對三家廢舊金屬店進行了查封。據聖荷西警方稱，有15人被捕，年齡從22歲到81歲不等，涉嫌的罪行包括重大盜竊、接收贓物、擁有非法武器和使用致命武器攻擊。大多數被捕者是聖荷西居民，截至周一下午已有14人被起訴。

52歲的金寶居民弗蘭克（Robert Charles Frank）在其位於聖荷西的公司Green Metal Recycling被發現有1500多個觸媒轉換器，其中許多都有可能從汽車上切割下來的鋸痕。弗蘭克告訴臥底警探，他在過去20年裡一直在回收 「從許多來源 」收到的觸媒轉換器。他面臨最嚴重的指控。

警方說，周一披露的調查源於報告盜竊觸媒轉換器的案件急劇增加。觸媒轉換器使燃氣發動機的內燃排放物不那麼有害，並含有鉑、鈀或銠等貴重金屬。隨著汽車排放標準的收緊，這些金屬的價值急劇上升，用無線鋸和輪胎千斤頂就可以迅速盜取轉換器。

全國各地都有盜竊高峰的報導，主要是針對舊型號的混合動力汽車，盜竊行徑猖狂毫無顧忌。

聖荷西警方公布的數據顯示，該市報告的觸媒轉換器盜竊案從2019年的84起上升到2020年的784起，到今年僅到10月底就有1087起，在不到兩年的時間裡增長了1200%。

對一些被捕者的攻擊指控來自強行盜竊轉換器或被車主阻止的情況。在一個不相關的案件中，警方懷疑一名來自Evergreen的男子在3月被槍殺，是為阻止一群人偷竊他停在車道上的汽車的觸媒轉換器。

調查人員確定了Green Metal Recycling公司和聖荷西的另外兩家企業，一家二手汽車零部件買家和一家金屬回收店；他們被指稱 「似乎是在迎合小偷，經常不問青紅皂白地購買被切割過的觸媒轉換器。」

檢察官說，警方繳獲了5萬美元的現金、手槍、他們稱之為非法突擊步槍的武器、1200發穿甲彈和 「一箱又一箱被盜的觸媒轉換器」，總價值約為300萬美元。

聖荷西宣布破獲大規模觸媒轉換器盜竊集團，金屬回收店為銷贓下家。（電視新聞截圖）
聖荷西宣布破獲大規模觸媒轉換器盜竊集團，金屬回收店為銷贓下家。（電視新聞截圖）

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