聖荷西抓觸媒轉換器竊盜 逮15人、查封3店

聖荷西宣布破獲大規模觸媒轉換器盜竊集團，金屬回收店為銷贓下家。（電視新聞截圖）

在聖荷西 警方對灣區 一個大規模的觸媒轉換器盜竊團夥進行全面調查後，13日逮捕了十幾個嫌犯，並對三家廢舊金屬店進行了查封。據聖荷西警方稱，有15人被捕，年齡從22歲到81歲不等，涉嫌的罪行包括重大盜竊、接收贓物、擁有非法武器和使用致命武器攻擊。大多數被捕者是聖荷西居民，截至周一下午已有14人被起訴。

52歲的金寶居民弗蘭克（Robert Charles Frank）在其位於聖荷西的公司Green Metal Recycling被發現有1500多個觸媒轉換器，其中許多都有可能從汽車 上切割下來的鋸痕。弗蘭克告訴臥底警探，他在過去20年裡一直在回收 「從許多來源 」收到的觸媒轉換器。他面臨最嚴重的指控。

警方說，周一披露的調查源於報告盜竊觸媒轉換器的案件急劇增加。觸媒轉換器使燃氣發動機的內燃排放物不那麼有害，並含有鉑、鈀或銠等貴重金屬。隨著汽車排放標準的收緊，這些金屬的價值急劇上升，用無線鋸和輪胎千斤頂就可以迅速盜取轉換器。

全國各地都有盜竊高峰的報導，主要是針對舊型號的混合動力汽車，盜竊行徑猖狂毫無顧忌。

聖荷西警方公布的數據顯示，該市報告的觸媒轉換器盜竊案從2019年的84起上升到2020年的784起，到今年僅到10月底就有1087起，在不到兩年的時間裡增長了1200%。

對一些被捕者的攻擊指控來自強行盜竊轉換器或被車主阻止的情況。在一個不相關的案件中，警方懷疑一名來自Evergreen的男子在3月被槍殺，是為阻止一群人偷竊他停在車道上的汽車的觸媒轉換器。

調查人員確定了Green Metal Recycling公司和聖荷西的另外兩家企業，一家二手汽車零部件買家和一家金屬回收店；他們被指稱 「似乎是在迎合小偷，經常不問青紅皂白地購買被切割過的觸媒轉換器。」

檢察官說，警方繳獲了5萬美元的現金、手槍、他們稱之為非法突擊步槍的武器、1200發穿甲彈和 「一箱又一箱被盜的觸媒轉換器」，總價值約為300萬美元。