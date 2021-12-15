聖荷西警可進校園巡邏 引發爭議

學生抗議聖荷西警方進入校園。（推特截圖）

儘管有許多反對的聲音，但聖荷西 的警員仍可以被學校校方雇用在校園內巡邏。

聖荷西聯合學區 委員會在日前投票通過了與聖荷西警察 局的合作，規範警員可以在學校特殊活動中作為安保人員被雇用。之前的協議在10日到期。

此次批准的新協議將不設置截止時間，學區委員會將對協議進行年度審查。

學區委員會主席柯林斯（Carla Collins）表示，「希望能夠與校方和警方真誠合作，多與社區溝通。」

學區委員會將成立由兩名學委組成的監督委員會，監管校警的使用情況。但其中一位學委卡斯特羅（Teresa Castellanos）擔憂，這樣的合作並沒有確切的結束時間，她擔心新的監督委員會將漸漸失去監管的效力，希望學區委員會可以對新成立的監督委員會規定具體的職責。

「我只是想確保我們所說的能夠做到，」卡斯特羅說。

關於警察在校園中的角色，支持者和反對者已經為此爭論了數月之久。根據這項新的協議，警察可以出現在如體育比賽、舞蹈活動、畢業典禮等特殊活動中，而不可以用於監督正常學生的活動。

「我們很願意與社區中的每一個人一同合作」。聖荷西警方發言人卡馬里略警長（Sgt. Christian Camarillo）說。

聖荷西警局將對參與校園巡邏的警察提供降級培訓和隱性偏見方面的培訓。當警方要求與學生面談時，學生可以要求有一名校方官員在場。當學生被要求配合警方工作室，要得到學生家長或監護人的允許。