民事大陪審團 正式指控聖克拉拉縣警長貪腐

聖他克拉拉縣民事大陪審團正式指控警長史密斯貪腐，有權對其展開強制罷免。（美聯社）

在對聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）二十年任期後半段涉嫌腐敗和監獄 管理不善問題進行調查後，聖他克拉拉縣民事大陪審團採取了重磅措施，著手展開撤換其職務。

在14日提交給聖縣高等法院的正式聲明中，民事大陪審團指控史密斯有七項與腐敗有關的行為，其中六項涉及正在進行的起訴，指控她利用發放隱蔽攜帶武器許可證的方式進行政治偏袒和利益交易。第七項指控是史密斯未能與縣執法審計員合作，對其2018年監獄囚犯傷害案的過失指控進行調查，該案導致縣政府達成1000萬元的和解。

史密斯被要求訂於明年1月12日出庭。

民事大陪審團在聖縣擁有獨特的權力，可以啟動正式程序，導致包括縣警長在內的民選官員被強制撤職。在聖他克拉拉縣議會會的要求下，陪審團於10月開始對警長辦公室進行調查。縣議會在去年秋天通過了對1998年首次當選縣警長的史密斯的 「不信任 」投票 。

目前還不清楚周二的民事大陪審團行動之後會有哪些具體步驟，但史密斯已被命令於1月12日就此事出庭。如果史密斯正式對指控提出異議，那麼接下來將進行民事審判。

由於陪審團的任期為一個日曆年，他們的結論必須在大約兩個月內得到審查和決定。

民事大陪審團的審查已經進行了幾個月，此前，聖縣議員史密提恩（Joe Simitian）和李洲曉（Otto Lee）率先在8月17日的董事會上提交了一份報告，呼籲關注支付給在縣監獄關押期間受到嚴重傷害的精神病人的高額賠償。這包括2018年霍根（Andrew Hogan）的案件。他在監獄運輸車中對自己的嚴重傷害及之後創傷的無人問津，導致縣政府為他和他的家人提供了1000萬元的賠償。監督員暗示，政治操縱可能阻礙了對霍根事件的內部調查。

雖然民事大陪審團審查了最初在起訴書中提出的幾項隱藏式槍支許可證指控，但它只同意對一個具體的報告事件進行腐敗指控。這起事件涉及的指控是，史密斯指示一名工作人員購買2019年2月聖荷西 沙魚隊比賽的低價票，據推測是為了掩蓋她曾享用一名捐贈者和持槍許可接受者提供的豪華套房，並規避州政府的禮物報告法。