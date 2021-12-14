籲趕快接種加強劑 聖縣：兩劑疫苗不足以抗Omicron

衛生官員認為，在疫情升高的當下，如果能選在室外聚會還是會比室內安全。（記者李榮／攝影）

年底是民眾休假，以及與親友聚會的旺季，但又出現Omicron變種病毒 ，引起疫情再起的憂慮。聖他克拉拉縣府表示，聖縣幾天前已經發現縣內的Omicron病例，不過事實上，新變種病毒在社區內發現原本就是遲早的事，完全在意料之中。由於該名首例的病患是已經完全接種疫苗 、但是還沒有接種加強劑者，縣府也呼籲尚未打疫苗或加強劑的民眾趕快去接種，「目前的發現看來，最初兩劑的疫苗是不足以對抗新冠病毒及發展出的變異病毒。加強劑能提供更有效的保護。」

聖他克拉拉縣府表示，在灣區以及加州持續發現更多的確診病例大環境下，代表必須採取更多的防疫措施，包括接種疫苗和加強劑。聯邦疾病管制中心已經通過16歲及以上的民眾接種輝瑞疫苗加強劑，縣府也已經開始接受預約。

聖他克拉拉縣府衛生局強調，就算Omicron是新型的變種病毒，「我們能夠預防的方法就是採取多層的防疫，像是打疫苗、疫苗加強劑、戴口罩 、保持通風、保持社交距離等等。」

在節日假期時節，聖他克拉拉縣府更進一步呼籲，民眾應該更加注意新冠肺炎染疫的風險。如果一定要在節日假期旅行或聚會，在「旅行前」和「返回後」都要做新冠肺炎的檢測，確保自己與親朋好友的安全。

另外，縣府也再次呼籲，5歲以上符合條件的人都應該去打疫苗，16歲以上的人都應去接種新冠疫苗加强劑。平時在室內和擁擠的環境中戴口罩（選擇醫用級口罩並確保口罩和臉部的貼合），保持小型規模的聚會、時間縮短，而且只和比較常聯繫的家庭聚會。如果能選擇在室外聚會，則比室內聚會更來的安全。

對於長者或免疫功能低下的者，聖他克拉拉縣府也表示，抵抗力低的人更要謹慎面對，大家在聚會前最好先做新冠肺炎的檢測，而如果家中有不到5歲幼童的父母，也要更注意衛生，並確實做到各項防疫措施。

聖他克拉拉縣府指出，縣府營運的疫苗站都備有免費的輝瑞、莫德納和強生的疫苗和加強劑。民眾可以上網預約，網址: sccFreeVax.org。