紐森槍枝法 柏加大法學者：州府被迫為違法之事負責

加州州長紐森表示，考慮仿傚德州反墮胎法在加州實施禁槍法。（美聯社）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）11日稱，將仿傚德州 反墮胎 法，在加州推行禁止攻擊性武器和黑槍（ghost guns）的槍枝法，但他沒有提到他的計畫與德州反墮胎法之間的基本差異：加州已有由州政府負責執行的禁槍法。

柏克萊加大法學院院長契米林斯基（Erwin Chemerinsky）指出，儘管德州9月1日起實施的反墮胎法違反了聯邦最高法院在1973年「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）中確立的憲法標準，但它並非由州政府負責執行，而是交由一般公民吹哨，這些民眾可以對幫助婦女墮胎者提出告訟，獲得1萬元以上的獎金，這個設計也可使德州官員免於承擔法律有效性的責任。

然而，契米林斯基說，紐森的提議反而會使州政府必須為已經違法的事負起責任。

紐森11日在推特上說：「聯邦最高法院允許德州公民提告來阻止墮胎？如果這是先例，那我們也可以讓加州居民對那些造成黑槍和攻擊性武器在加州街頭氾濫的人提告！」

紐森表示，如果德州可以保護其反墮胎法免受聯邦法院審查，那加州也可利用這項權力來保護居民的生命。紐森表示，他將建議立法會允許民眾對加州任何攻擊性武器或黑槍的製造商、經銷商和販賣者提出最高1萬元的賠償訴訟。

柏克萊加大法學院教授布里基斯（Khiara Bridges）表示，即便最高法院最終推翻加州現行的槍枝法，紐森的策略很可能讓加州法院允許繼續執行這些法律。

與德州反墮胎法不同，加州誰應負責執行槍枝法和誰應為原告進行辯護，早有清楚的答案：由檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室代表的加州。然而，在德州的例子中，最高法院禁止墮胎診所和聯邦政府對德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）提出訴訟。

撰寫過關於槍枝問題文章的史丹福大學法學院教授唐納休（John Donahue）表示，德州法律是「對憲法權利的終結」，他個人對這類私人賞金法律不太認同，包括紐森提出的建議。不過，唐納休也說：「有時你不得不以火搏火。」