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金山教育改革 市長布里德：建立學區問責制

記者李怡 / 舊金山報導
布里德說，建立問責制，是為了更明智的使用城市資金。（圖片來自美聯社）
布里德說，建立問責制，是為了更明智的使用城市資金。（圖片來自美聯社）

舊金山市長布里德13日宣布了「兒童優先」（Children First）計畫修正案措施，以回應在過去幾年裡，家長們一直呼籲的教育改革和公共問責制。

「兒童優先計畫」修正案將會改變舊金山市為兒童提供服務的方式，並製定問責措施，以確保舊金山學區董事會真正關注兒童的教育成長，而非出於政治考量。兒童優先計畫將首先於14日（星期二）在市議會提出，它需要多數票通過然後納入投票，投票日期為 2022年2月。布里德說，疫情大流行確實影響了孩子們的學習和生活，多年來我們一直在努力為孩子及其家庭提供優質服務，並通過簡化手續的方式，為市政府和學區董事會建立真正的問責制。

「兒童優先」措施將側重於兩個關鍵領域：一是，簡化服務機構，使兒童服務經費的開銷透明化。

「兒童優先」計畫將通過創建一個新的兒童機構，來監督兩個現有的與兒童政策相關的城市部門。此一機構可與公用事業委員會和市交通局相提並論。以簡化為從出生到過渡年齡青少年提供資金和服務的方式，要求每個部門制定一個詳細的服務計畫，以明確如何為青年和家庭服務，並提高在為兒童和青年服務上花費的2億美元的透明度。

二是，加強學區董事會層面的問責。兒童優先（Children First）將通過要求學區董事會對他們的運作方式做出重大改革，而不是只在微觀管理上改進，並建立問責制，否則他們將無法獲得市政府每年提供的數百萬美元的資金支持。

「兒童優先」將要求學區董事會圍繞學區戰略、財政監督、職責分離、社區參與、治理標準和專業發展，達成具體的目標。學區董事會將被要求向市長和市議會提交年度報告，以保持決策與開銷的透明性。

家長香奈兒布萊克威爾說，作為一名舊金山學區學生的家長，去年感到被學區董事會拋棄了，覺得董事會是在完成政治任務，而不是關心孩子的教育健康成長。是時候告別過去和向前邁進了，他相信這項舉措將有助於董事會為學區的孩子做得更多更好。

家長徐曉英說，「兒童優先」措施，回應了舊金山的家長在過去幾年裡一直呼籲的改革和公共問責制，因為家長一直在努力讓教育委員會聽到他們的聲音。這項措施將會改變教委的運作方式，以便他們能夠專注於學生的需求和教育質量的提升。

前舊金山聯合學區委員會成員雷切爾諾頓說，舊金山選民一直呼籲聯合學區和市政府關注兒童的需求，但是目前為兒童服務的現有結構是獨立的，並不是很好協調。「兒童優先」計畫簡化了舊金山市為兒童提供的所有服務和投資，並明確規定說明，僱用和評估學區總監及關注學生成績，是學區董事會的核心職責。

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