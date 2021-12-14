確診率大增 加州15日起重祭室內口罩令

新冠病例激增，加州重新頒布室內口罩令。（美聯社）

為了遏止新變種病毒在假日期間傳播，加州 重新祭出公共室內場所口罩 強制令。

鑑於加州單日人均確診率過去兩周大增47%，紐森 （Gavin Newsom）政府13日宣布，新室內口罩令將從本月15日開始實施，直到明年1月15日為止。

加州衛生福利廳廳長加利（Mark Ghaly）13日說：「我們了解人們對防疫已感到疲累，希望回歸正常生活。老實說，我也一樣。但是，現在是一個關鍵時刻，我們知道有一個有效的防範工具可以使用。」

加州在今年6月15日全面重開時解除了口罩令，但自那時起，新變種病毒引起的病例開始激增，迫使許多縣陸續頒布自己的室內口罩令。

加利表示，加州新室內口罩令適用於所有民眾，某些場所的執行力度可能高於其他場所，他呼籲民眾聽從執行規定者的警告戴上口罩。他說：「我們知道，某些人可能不同意這些規定，不願意戴口罩。我們希望這些人是極少數，希望大多數人能視這項規定是為了在這段艱難的時期保護他們和他們的社區做出的。」

紐森之所以能夠頒布諸多防疫命令，是因為他在疫情一開始就宣布加州進入緊急狀態。這項緊急狀態令將持續有效，直到紐森取消它或立法會投票結束它。

在今年加州州長罷免選舉中挑戰紐森的共和黨州眾議員凱利（Kevin Kiley）多次試圖取消緊急狀態令，但都失敗。他說：「我認為，許多人對決定由一個人單獨做出、而非按照國家和州應有的運作方式做出感到沮喪。我們認為，所有民眾都有發言權，並有為自己做出選擇的自由。紐森採取的行動遠超過其他州長或州政府所做出的行動。」

除了加州，華盛頓州、俄勒岡州、伊利諾州、新墨西哥州、內華達州、夏威夷州和紐約州也重新頒布室內口罩令，但也有多位民主黨州長抗拒重啟室內口罩令，例如科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）。

加州官員擔心今年冬天會出現像去年冬天一樣的病例激增、單日人均確診率每10萬人中超過100例、造成近2萬人死亡的嚴重疫情。不過，去年冬天尚無疫苗可打，加州如今七成以上的居民已完全接種，單日人均確診率現在每10萬人中只有14例。

然而，加利也指出，加州幾個低疫苗接種率縣的醫院最近湧入大量病人，包括河濱縣（Riverside）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、莫諾縣（Mono）和印宇縣（Inyo）。

除了重頒室內口罩令，加州也收緊了現行的病毒檢測規定，要求參加1000人以上大型活動的未接種疫苗民眾必須出示一到兩天內的陰性檢測結果，並建議進入或返回加州的旅客在抵達加州後五天內接受檢測。