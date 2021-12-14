加強針難預約 專家建議以檢測做額外保險

為了假期出行，排長隊等候注射疫苗的家庭。（記者李怡／攝影）

上周五，美國食品和藥物管理局暨疾病控制中心，將COVID-19疫苗 加強劑的注射資格擴大到18歲以上的居民，隨著聖誕新年假期的臨近，加州官員強調，應在假期前注射疫苗加強劑，以幫助減少冬季COVID-19病例的激增。

但是，以目前的加強針預約現狀來看，未免有一點說起來容易做起來難。因加州擴大了疫苗注射資格，獲得加強針的預約突然變得更加困難。在舊金山 、南灣和東灣，Walgreens和CVS等藥店的預約最早要到12月底才能約到。在像納帕這樣的北灣城市，難度要小一些。

與輝瑞或Moderna疫苗的第二劑或強生的單劑一樣，通常情況下，身體在接受加強注射劑後需要大約兩周的時間，才能產生完整的免疫反應。這意味著那些希望對聖誕節和新年假期起到保護作用的注射日期，應該分別在12月11日和17日之前。

舊金山公共衛生局提醒市民，應該嘗試通過家庭醫生或醫療保健診所進行預約。根據衛生部門上周發布的信息，全市共有近100個疫苗接種點可供人們接種疫苗，大多數人步行10到15分鐘即可到達。衛生系統和藥房則可能需要更多時間來應對加強針的需求擴張。

舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong） 博士說，65歲以下完全接種疫苗且沒有感染或嚴重疾病的高風險人群，如果無法在假期前按時接種加強疫苗，也不必太擔心，所有疫苗對於讓人遠離嚴重疾病、住院和死亡方面都表現良好。如果民眾接種了疫苗並且不屬於高危人群，即使得到了突破性病例，也應會沒事。

對於那些無法獲得加強針，但仍希望保護自己和家人免受感染的人群，專家建議在假期聚會前後進行檢測 ，包括藥店提供的快速檢測，可作為額外的保險。

陳子平博士說，快速檢測是一個很好的篩查手段，可以確保不會在假期聚會當天，將病毒傳染給年長或體弱的親戚。其他傳統的安全措施，例如在戶外聚會或在室內長時間戴口罩，也有助於降低風險。專家說，如果您接種了疫苗但沒有加強針，乘飛機旅行仍然相對安全，但記住需要戴口罩等其他預防措施。