大氣河來襲 灣區河川暴漲 、塞拉山降雪2呎

大氣河13日造成聖馬刁縣部分地區淹水。（電視新聞截圖）

受到大氣河（atmospheric river）風暴的襲擊，灣區13日部分地區出現淹水、土石流、樹塌、交通堵塞等情形。

國家氣象局氣象學家莫達克（Brayden Murdock）表示，周末抵達的大氣河會從14日上午開始減弱，但風雨會持續到下午。氣象局預測，灣區本周還會再出現一場較小的風雨，這場風雨將於15日晚上抵達，會持續到16日上午，可能降雨1吋，氣溫也會再下探。

數據顯示，截至13日傍晚，舊金山累積降雨2.9吋，舊金山機場2.86吋，屋崙機場2.97吋，馬連縣的田默派斯山（Mount Tamalpais）高達9.76吋，聖他克魯茲 約8吋，史考特茲谷（Scotts Valley）9.05吋。

氣象學家13日密切觀察北灣、南灣和蒙特瑞縣（Monterey County）多條河川是否會氾濫。聖馬刁縣的皮拉西特斯溪（Pilarcitos Creek）13日水位上漲至10.16呎，遠超出輕微洪水 標準9.1呎，所幸到13日下午並都未造成重大災情。

莫達克表示，他們13日最擔心的是蒙特瑞縣被多場野火焚燒過的地區，他們已對當地發布洪水警報，有效期到14日上午。因為擔心豪雨會造成土石流，1號公路有長達40哩的路段被關閉，這些路段也大多是被野火焚燒過的地區，包括從Ragged Point到Deetjen’s Big Sur Inn的路段，關閉路段是為了讓當地居民在有撤離必要時，可以避開土石流和倒塌的樹木及時撤離。

莫達克指出，13日受這場大氣河影響最嚴重的是蒙特瑞縣和聖他克魯茲山區，尤其是聖他克魯茲山區。加州 森林防火局（Cal Fire）表示，聖他克魯茲縣13日上午出現一場小型的土石流，迫使法爾頓（Felton）西北的Felton Empire Road關閉部分路段。

洪水也造成半月灣（Half Moon Bay）介於1號公路和州際35號公路之間的92號公路關閉。此外，消防員在聖馬刁縣救出兩名被洪水困在汽車中的民眾，他們還將影片上傳到社群媒體上。加州森林防火局在推特上說：「幾吋的水足以沖走一部大車。」

加州交通廳（Caltrans）表示，豪雨使北加州靠近布特縣（Butte）和普魯默斯縣（Plumas）交界的羽毛河峽谷（Feather River Canyon）發生土石流，70號公路部分路段因此關閉。

北加州塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）這兩日降雪2呎，氣象局預測，到15日上午，太浩湖（Tahoe）海拔較高的地區會再降雪3到6呎，陣風時速最高可達100哩。氣象局已對當地發布冬季風暴警報，有效期到14日晚上。