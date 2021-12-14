我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

大氣河來襲 灣區河川暴漲 、塞拉山降雪2呎

編譯組／灣區13日電
大氣河13日造成聖馬刁縣部分地區淹水。（電視新聞截圖）
大氣河13日造成聖馬刁縣部分地區淹水。（電視新聞截圖）

受到大氣河（atmospheric river）風暴的襲擊，灣區13日部分地區出現淹水、土石流、樹塌、交通堵塞等情形。

國家氣象局氣象學家莫達克（Brayden Murdock）表示，周末抵達的大氣河會從14日上午開始減弱，但風雨會持續到下午。氣象局預測，灣區本周還會再出現一場較小的風雨，這場風雨將於15日晚上抵達，會持續到16日上午，可能降雨1吋，氣溫也會再下探。

數據顯示，截至13日傍晚，舊金山累積降雨2.9吋，舊金山機場2.86吋，屋崙機場2.97吋，馬連縣的田默派斯山（Mount Tamalpais）高達9.76吋，聖他克魯茲約8吋，史考特茲谷（Scotts Valley）9.05吋。

氣象學家13日密切觀察北灣、南灣和蒙特瑞縣（Monterey County）多條河川是否會氾濫。聖馬刁縣的皮拉西特斯溪（Pilarcitos Creek）13日水位上漲至10.16呎，遠超出輕微洪水標準9.1呎，所幸到13日下午並都未造成重大災情。

莫達克表示，他們13日最擔心的是蒙特瑞縣被多場野火焚燒過的地區，他們已對當地發布洪水警報，有效期到14日上午。因為擔心豪雨會造成土石流，1號公路有長達40哩的路段被關閉，這些路段也大多是被野火焚燒過的地區，包括從Ragged Point到Deetjen’s Big Sur Inn的路段，關閉路段是為了讓當地居民在有撤離必要時，可以避開土石流和倒塌的樹木及時撤離。

莫達克指出，13日受這場大氣河影響最嚴重的是蒙特瑞縣和聖他克魯茲山區，尤其是聖他克魯茲山區。加州森林防火局（Cal Fire）表示，聖他克魯茲縣13日上午出現一場小型的土石流，迫使法爾頓（Felton）西北的Felton Empire Road關閉部分路段。

洪水也造成半月灣（Half Moon Bay）介於1號公路和州際35號公路之間的92號公路關閉。此外，消防員在聖馬刁縣救出兩名被洪水困在汽車中的民眾，他們還將影片上傳到社群媒體上。加州森林防火局在推特上說：「幾吋的水足以沖走一部大車。」

加州交通廳（Caltrans）表示，豪雨使北加州靠近布特縣（Butte）和普魯默斯縣（Plumas）交界的羽毛河峽谷（Feather River Canyon）發生土石流，70號公路部分路段因此關閉。

北加州塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）這兩日降雪2呎，氣象局預測，到15日上午，太浩湖（Tahoe）海拔較高的地區會再降雪3到6呎，陣風時速最高可達100哩。氣象局已對當地發布冬季風暴警報，有效期到14日晚上。

太浩湖山區這兩日降雪2呎，預測本周還會再降雪3到6呎。（取自推特）
太浩湖山區這兩日降雪2呎，預測本周還會再降雪3到6呎。（取自推特）

加州 洪水 克魯茲

上一則

東灣槍手連續射擊與警對峙 放火燒屋被擊斃

下一則

加強針難預約 專家建議以檢測做額外保險

延伸閱讀

南加14日暴風雪來襲 低溫僅30餘度 山區降雨估達5吋

南加14日暴風雪來襲 低溫僅30餘度 山區降雨估達5吋

大氣河降臨灣區 帶來強風大雨 山區可能發生土石流

大氣河降臨灣區 帶來強風大雨 山區可能發生土石流
金山灣區國慶委員會元旦升旗 訂在僑教中心

金山灣區國慶委員會元旦升旗 訂在僑教中心
NBA／湖人主場見證兒子擊敗母校 詹姆斯走路有風

NBA／湖人主場見證兒子擊敗母校 詹姆斯走路有風
NBA／大兒子比賽口罩只戴下巴 詹姆斯承認是錯誤示範

NBA／大兒子比賽口罩只戴下巴 詹姆斯承認是錯誤示範

熱門新聞

加州段純貞牛肉麵代理商Rommie從科技周邊製造業「斜槓」跨足餐飲業。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

2021-12-07 17:35
庫市TP Tea奶茶店被砸，商家暫時用木板堵住缺口。（目擊者提供）

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

2021-12-07 22:44
舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
屋崙凱瑟醫院爆出11名員工確診新冠肺炎，其中6例已證實是由Omicron病毒引起。（Getty Images）

都參加婚禮…屋崙凱瑟醫院爆集體感染Omicron

2021-12-09 02:18
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠