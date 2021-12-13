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屋崙廢品回收公司多收「後院服務費」和解退回600萬

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市議會最近批准了市府對加州廢品回收公司的訴訟和解協議。（屋崙市府推特）
屋崙市議會最近批准了市府對加州廢品回收公司的訴訟和解協議。（屋崙市府推特）

屋崙市議會最近批准了市府對加州廢品回收公司California Waste Solutions, Inc.（簡稱CWS） 的訴訟和解協議，為屋崙公共事業的消費者追回了多收的600多萬、涉及多戶住宅後院服務費。該和解要求，CWS向2000個多戶建築的業主退還多收的費用，並降低他們今後對垃圾回收箱的後院服務費。

屋崙市府表示，上述和解協議，使這些屋崙消費者得到補償，彌補他們多年來因多收費行為而遭受的傷害。

屋崙市府在5年前對CWS與屋崙的回收合同提起訴訟。訴訟認為，CWS對多戶住宅的後院回收垃圾箱服務收取的費用，遠超過對獨立屋的服務費，達到允許收取合同寫明的服務費的550%。儘管市政府盡最大努力與CWS進行談判，希望在沒有訴訟的情況下解決問題，但這些努力並未取得成果。為了保護消費者免受CWS的過度收費行為，市政府在2017年起訴CWS。

在訴訟中，屋崙市府才瞭解到，CWS公司向屋崙消費者多收了的服務費為，將垃圾回收箱運到多戶住宅路邊有關的服務費用，總額約600萬。根據和解條款，CWS必須及時償還費用給被多收的業主。業主將在未來幾個月內被通知有資格獲得退款，並將得知有關獲得退款程式的資訊。

此外，根據和解條款，CWS將降低其費率，使多戶住宅的後院服務費稅率與獨立屋一致。屋崙市府表示，社區居民可以透過訪問www.oaklandrecycles.com，瞭解更多關於屋崙垃圾、回收和堆肥服務。也可以登錄 www.oaktownproud.com，瞭解如何打擊和減少非法傾倒垃圾。

屋崙 加州

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