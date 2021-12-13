威州婚禮賓客沒戴口罩 屋崙醫護完全接種仍確診

11名東灣凱瑟醫院員工參加威斯康辛婚禮後感染新冠病毒。( Getty Images)

屋崙 凱瑟醫學中心 (Kaiser Permanente’s Oakland Medical Center)爆發新冠病毒與Omicron 新冠變種病毒感染事件，許多感染病毒員工參加11月27日在威斯康辛州 舉行的一場婚禮，因此有人懷疑婚禮引爆這場東灣集體病毒感染。

密西根州立大學傳染病學專家佛侯登 (Debra Furr-Holden) 也參加了這場婚禮，不幸之後也感染了病毒。她說，大部分賓客都有戴口罩。然而等到婚禮結束，雞尾酒會與舞會開始之後，許多人可能就把口罩置於一旁了。

佛侯登說，許多賓客都非常謹慎，也非常有責任感。然而一個不小心，就成為病毒攜帶者，顯示出即使打了疫苗 ，參加室內團體活動時，仍然容易感染病毒。她認為病毒能躲過疫苗，新冠疫情不再是未接種疫苗者的傳染疾病。

許多參加這次威斯康辛婚禮的來賓感染新冠病毒，其中包括11名東灣凱瑟醫院員工。有些員工感染了病毒，在沒有覺察到的情況下仍然到醫院上班。根據凱瑟醫院，屋崙兩家醫院，可能有38名其他員工暴露在病毒威脅下。

根據阿拉米達公共衛生處，共有12名參加這次威斯康辛州婚禮的東灣民眾感染新冠病毒，其中6人感染Omicron 新冠變種病毒。

威斯康辛州公共衛生署日前表示，他們仍在調查這場婚禮經過，以及新冠病毒感染事件，可是尚未發現參加婚禮的地方民眾感染病毒。根據威斯康辛州府，一名參加婚禮人士最近剛從國外返國。

凱瑟醫院表示，感染新冠病毒的所有11名員工均完全接種疫苗，並且也接種了加強針。感染病毒員工曾在8名病人與其他8名員工面前出現過，因此這些病人與員工也必須接受隔離觀察。

凱瑟醫院並沒有進一步透露此事件細節，如其他病人或員工是否遭感染等。醫院在一項聲明中指出，檢驗隔離很快進行，其他人員遭感染可能性不大。

屋崙高地醫院 (Highland Hospital) 至少出現一宗員工感染新冠病毒病例。院方目前正在追蹤病毒繼續傳染可能性。高地醫院溝通部門主管巴拉達雷斯 (Victoria Balladares) 表示，可能遭到感染者包括11名其他高地醫院員工與11名病人，然而目前沒有傳出檢驗陽性情形出現。

佛侯登說，婚禮的新娘是她過去的一個學生。參加婚禮後，她發現自己的喉嚨沙啞，檢驗結果發現感染病毒。她的三歲小女兒也檢驗陽性。她說，她與小女兒只出現一些輕微症狀如喉嚨痛、頭痛，容易疲勞等，沒有什麼大礙。