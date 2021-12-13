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柯瑞將破3分射手紀錄 76人主場死守 勇士輸球

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞即將突破NBA三分記錄，對手嚴防死守。（記者劉先進／攝影）
柯瑞即將突破NBA三分記錄，對手嚴防死守。（記者劉先進／攝影）

金州勇士11日晚以93比102遭遇費城76人逆轉13分。勇士輸球後，戰績掉到西區第二 。還差10個三分就能成為史上三分最多的柯瑞，被對手嚴防死守，三分14中3入賬18分9籃板4助攻3失誤。普爾23分，維金斯20分。

76人的中鋒恩比德（Joel Embiid）11罰全中，得到26分9籃板4助攻。

柯瑞即將反超雷·阿倫（Ray Allen），成為NBA歷史最佳三分射手。但沒人想成為歷史最佳的背景板。恩比德賽前和主防柯瑞的塞布爾（Matisse Thybulle）說，無論如何，不能讓柯瑞在76人主場破紀錄。

76人防守柯瑞的策略是，讓塞布爾死死糾纏柯瑞，不給投籃空間。他利用尺寸和運動能力，蓋了兩次柯瑞的三分投籃。在他主防下，柯瑞13中2。當勇士呼叫擋拆，76人大個子放空籃底球員，堵住柯瑞的防守路線，逼迫柯瑞中投或到籃底，寧可被柯瑞上籃，也不給三分機會。柯瑞在前追後堵的情況下，手感糟糕，全場20中6，只命中3記三分，還差7記才能破紀錄。

柯瑞生涯出手20次，命中率最低的10場比賽，有四次來自本賽季。加上本場，他曾面對湖人21中5，太陽21中4，面對馬刺28中7。在過去的六場比賽中，柯瑞104投35中，三分72中27。

柯瑞賽後表示，追逐雷·阿倫的歷史三分記錄，不在他的考慮範圍內。「如果你把過去幾場比賽的背景去掉，我的打法完全一樣。我只是要投籃，也理解對手不希望在他們的主場被破紀錄。他們會進行相應的防守。在大多數情況下，我儘量不要把破紀錄放在腦海裏。」

柯瑞說，雷·阿倫安分記錄保持了10到11年，很多人會關注。「破紀錄的事情，該發生的就會發生。」勇士教頭柯爾則稱讚塞布爾防守好，他的防守非常出色，「能罕見的結合身高、運動能力和頭腦。」

勇士還有四個客場，包括兩個背靠背，13日和14日分別對陣印第安納遛馬和紐約尼克，17日、18日對陣波士頓賽爾特人與多倫多暴龍。柯瑞13日還是正常出場，不會輪休。

柯瑞 勇士 費城

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