光天化日下 名表當街被搶 亞裔男：慶幸還活著

勞力士的Daytona原本就很熱門難買，疫情之後更為稀缺。（記者李榮／攝影）

本月1日在華人 聚集的北加州 傳統「好區」庫比蒂諾的Main Street商場，才傳出有年輕男子在光天化日之下遭遇搶匪用槍抵頭，搶走勞力士手表的嚇人案件。主流電視台ABC7也進一步報導，近來灣區各地事實上出現多宗搶名表的搶案，而警方也認為，搶名表的案件確實有增加的情況。

引起南灣社區譁然的庫比蒂諾搶案是發生在12月1日下午4時22分，一名年輕華人男子在庫比蒂諾鄰近蘋果總部的商場內，遭人持槍搶走勞力士手表。據傳當時有兩名持槍歹徒將受害人推倒，並用槍抵住受害人的頭部，隨即搶走受害男子手上的勞力士手表。所幸除了手腕被輕微擦傷與心理驚嚇外，受害人並未遭到更多傷害。

電視台ABC7也找到近來被搶高級手表的幾名受害者。其中一位名為Raymond的59歲亞裔 男子，是在12月4日時於屋崙看牙醫時遭搶，當時他的太太也在身邊。他表示，當時自己剛在路旁停好車、準備投幣繳停車費，結果突然有一人上前接近，並且秀出身上的手槍，要他把手表交出來。

「我們應該慶幸我們沒有被槍擊、沒有受傷送醫住院、慶幸現在還活著。」Raymond表示，搶匪得手後，跳上一台接應的Infinity轎車後離去。不幸中的大幸是自己除了驚嚇以外，只有在手腕、膝蓋等處受到一些擦傷，「真的非常可怕，從來沒有想過這種事會發生在我身上，而且還是大白天。」

無獨有偶在12月3日時，南灣Valley Fair商場Cheesecake Factory餐廳外，也發生一宗手表搶案。一名男子在該處遭兩人從後面攻擊，搶走他手上的Movado手表，之後搶匪還將他摔在地上。匪徒得手後跳上一台深灰色的奔馳轎車逃逸。

另外，一對來自印尼的夫婦，在10月中時，也在舊金山遭搶價值十萬元的Richard Mille名表。依據警方的資料顯示，兩名男子持著武器，接近受害夫妻後下手。

不少城市的警方也認為，近來針對名表下手的案件，確有增加的跡象。

手表收藏家Chris Chen指出，不少名表本身的價值就很穩定，甚至是一年一年穩定上升。而且近來二手市場非常火熱，今年許多名貴品牌的手表庫存更是奇缺，「自己走一趟表行就知道了。像是Valley Fair的勞力士店，你看一下展示櫥窗，是不是幾乎全是空的？一堆人想買都買不到，店家想賣表幾乎無表可賣。」

他指出，手表輕便易攜帶、二手市場好，再加上近來價錢普遍大漲的環境背景之下，可能也造成歹徒將名表作為行搶的目標。畢竟，名表價值高且銷贓應不困難。但他也認為，一般像是勞力士的表還算是辨識度高的，其他像是江詩丹頓、愛彼、百達菲麗等也都頂級名表、甚至更高檔次的名表，不過並不是每個人都能從遠處一眼認識。因此，如果不是事先預謀有針對性，搞不好歹徒是從穿著打扮或其他跡象來挑選下手的目標。