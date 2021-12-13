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大氣河降臨灣區 帶來強風大雨 山區可能發生土石流

編譯組／灣區12日電
大氣河降臨，灣區多地出現強風大雨。(Getty Images)
大氣河降臨，灣區多地出現強風大雨。(Getty Images)

大氣河流（atmospheric river）12日上午降臨灣區，灣區各城市飄下細雨。不過這只是大氣河流抵達的一個先兆。接下來兩天，灣區將出現強風大雨，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada Mountains）將降下大雪。

聖荷西與聖他克魯茲山區面臨這道大氣河流鋒頭。雨勢12日晚間增強，且一直持續到13日。灣區將出現滂沱大雨。灣區以東的塞拉內華達山脈未來數日將降下上百吋的雪量。氣象局警告民眾避免到山區旅遊。

12日上午9時，灣區各城市僅降下1/10吋小雨，馬連縣也只降下約一吋雨水，不過未來兩天情況將大起變化，聖荷西將降下2-3吋雨水。聖他克魯茲山區降雨量將高達5-8吋。舊金山與屋崙也將出現1.5-2.5吋雨水。國家氣象局指出，這次大氣河流將帶來南灣較大的雨量。

國家氣象局專家彼得森（Drew Peterson）表示，這次大氣河流系統會帶來多種情況，包括閃電、暴風，甚至規模龐大的冰雹。一般而言，從阿拉斯加灣來到灣區的暴風雨都會帶來這種現象，民眾必須提高警覺。

這道阿拉斯加灣大氣河流第一波已於12日上午抵達灣區，雨勢、風勢均較為薄弱。然而氣象局指出，12日晚間暴風雨中心迫近灣區，與第一波風雨融合後，將會帶來強風豪雨。

從12日下午4時到13日上午10時，國家氣象局對舊金山地區、東灣、南灣，與聖他克魯茲縣發出強風警告，灣區山區高地的風速將飆到每小時50哩至60哩。聖荷西地區的風速一般高達每小時10哩至20哩，有些時候會飆到40哩時速。

曾遭CZU閃電複合山火（CZU Lightning Complex）襲擊的聖他克魯茲山區可能發生土石流。太平洋瓦電公司（PG&E）在大氣河流抵達灣區前曾發出警告指出，由於強風大雨，以及高山降下大雪，可能會出現斷電情況。中半島地區斷電可能性最大，其次是北灣、南灣，以及東灣。

灣區各地全神準備強風暴雨來臨之際，國家氣象局強調，塞拉內華達山脈（the Sierra Nevada Mountains）將出現三年以來最大降雪量。12日上午瑞定（Redding）北方降下半呎雪，塞拉山脈有些地方已降下幾呎雪。

氣象專家指出，12日晚間雪勢規模將大為增強，唐納通道（Donner Pass）與拉森國家火山公園（Lassen Volcano National Park）從12日晚間起到14日晚間預計將降下六呎雪，有些地區的降雪量將高達八呎。此外，15日、16日兩天將出現塞拉山區將出現第二波降雪，降雪量高達三呎。

預防淹水侵害民宅。灣區各城市提供沙袋。各城市有需求民眾，可前往以下指定地區領取沙袋：

核桃溪市（Walnut Creek）：Heather農莊公園社區中心停車場（301 N. San Carlos Drive）；Larkey公園停車場（2771 Buena Vista Ave.）；Howe Homestead公園停車場（2950 Walnut Blvd.）；Rudgear公園停車場（2261 Dapplegray Ln.）

半月灣（Half Moon Bay）：110 Higgins Canyon Road

桑尼維爾：221 Commercial St.

聖他克拉拉市：1700 Walsh Ave

舊金山：Marin街與Kansas街交會處，欲領取沙袋民眾必須出示舊金山居民證件。

聖拉菲（San Rafael）：Peacock Gap高爾夫球場停車場（Biscayne Dr. Partridge Dr.交會處；Terra Linda社區中心（670 Del Ganado Road）

灣區 舊金山 克魯茲

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