屋崙華埠人行道破舊不堪 10處出現大洞或鐵板翹起

華埠人行道靠近咪錶的水泥地裸露出一塊空地。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 居民黃女（Nu Huynh）說，屋崙華埠多條街道人行道路面出現大洞，路面坑坑窪窪，老人步行極不方便，如果摔倒，容易受傷，希望市府予以解決。屋崙華埠藍天使 義工巡邏隊隊長鄺偉12日表示，類似人行道出現大洞或鐵板翹起的情況，至少有10處。因為市府工務局還沒有修理，附近街坊就自發的用雪糕桶將這些大洞堵起來，防止市民踩進去。

屋崙市長薛麗比表示，透過身邊助理聯繫了工務局，希望能跟進處理。

黃女表示，華埠人行道路面問題頗多，有的是路面有洞，有的是路面不平整。老人經常在華埠步行購物，如果踩到洞口或踢到凸起的鐵板，摔倒後容易受傷，後果不堪設想。她已多次致電屋崙311服務熱線，但始終沒有得到回應。

華埠人行道有大洞，被雪糕桶堵住。（記者劉先進／攝影）

連日來，本報記者調查發現，人行道破舊不堪問題，遍布華埠主要街道。在華埠9街夾Webster街人行道上，路面一個大洞，用雪糕桶和泡沫等物體堵住。在8街夾Webster街，一個雪糕桶倒立著，堵住路面洞口。在Franklin街與Webster街的8街人行道，靠近停車咪表的路面，一塊水泥板不翼而飛，露出路面的坑坑窪窪。

同樣在這條8街上，路面一塊鐵板翹起來，和路面呈30度斜角，邊緣非常鋒利，有雪糕桶堵住。旁邊就是一個華埠超市，購物的人流頗多，不少老人經過時顫顫巍巍，擔心碰到雪糕桶。

鄺偉說，華埠路面的大洞或凸起的鐵板，至少有10處。有的路面一些公共事業的井蓋不見了，並非人行道日久天長正常的磨損，而是被人惡意拿走。因為市府還沒來得及處理，附近街坊商戶自發的用雪糕桶堵住洞口，防止市民步行出現意外情況。義工已多次致電311，沒有得到答案。「感覺路面有垃圾的情況，工務局清理起來，很快速。通常投訴次日或隔一天就處理乾淨。而修理人行道等涉及工程的問題，就速度很慢。」

華埠人行道路面的鐵板翹起，形成安全隱患，被市民用雪糕桶擋住。（記者劉先進／攝影）

在11月底的屋崙華埠資源博覽會上，經過本報記者幫忙翻譯，黃女向屋崙市長薛麗比當面反應人行道路面問題。薛麗比馬上要求身邊的助理記下市民的建議，並請助理跟進處理，詳細記錄黃女所說的每一條街道問題。不過，目前，華人投訴的人行道路面還未得到修復。

鄺偉則表示，希望政府部門反應快速一點，盡快解決華埠人行道路面問題，讓市民行走更加安全和方便。